A Carate fine settimana con i mercatini di primavera della Pro loco

Evento

Gonfiabili per i più piccoli e bancarelle con hobbysti e specialità alimentari animeranno le due giornate di festa.

Fine settimana di festa in villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza con i volontari della Pro loco.

Stand in villa Cusani a Carate Brianza

Nel prossimo week-end (sabato 26 e domenica 27 marzo), dalle 9 del mattino e fino alle 18, l’area esterna della seicentesca dimora cittadina si animerà per due giornate con i «mercatini di primavera», appuntamento patrocinato dall’Amministrazione comunale.

In esposizione circa 27 bancarelle con articoli di hobbysti e stand di generi alimentari, questi ultimi gestiti dalla «Coldiretti». Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30, saranno organizzati anche laboratori per le famiglie e i bambini, che potranno divertirsi anche grazie alla presenza di scivoli e giochi gonfiabili. Durante la due giorni di mercatini sarà attivo anche un piccolo punto di ristoro a servizio dei visitatori gestito direttamente dai volontari della Pro loco.

In occasione della manifestazione l’associazione Pro loco di Carate Brianza metterà in vendita anche fiori e piante (offerta libera a partire da 5 euro), il cui ricavato sarà poi interamente devoluto in beneficenza per l’emergenza della guerra in Ucraina.

«Le offerte della vendita - fa sapere la presidente Graziella Viganò - verranno versate poi sul conto corrente attivato dal gruppo Associazione Volontari della Brianza per la raccolta fondi alla quale l’Amministrazione comunale ha aderito nei giorni scorsi per acquistare medicinali urgenti, gestire l’accoglienza, supportare iniziative e progetti delle associazioni umanitarie».