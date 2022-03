Bando Pnrr per giardini storici, Carate candida villa Cusani

Riqualificazione

La Giunta ha deliberato uno studio di fattibilità da un milione e 733 mila euro per rimettere a nuovo il parco di villa Cusani Confalonieri. Ecco i dettagli.

Il Comune di Carate Brianza si candida al bando ministeriale per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici con uno studio di fattibilità da un milione e 733 mila euro per rimettere completamente a nuovo il parco e il giardino di villa Cusani Confalonieri.

Carate bussa al Ministero: progetto da 1,7 milioni di euro

C’è anche Carate Brianza tra i comuni candidati al bando ministeriale del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che mette a disposizione un finanziamento pari a 190 milioni di euro.

La Giunta - nella riunione straordinaria convocata, lunedì, ha deliberato il progetto per partecipare all’avviso pubblico del Ministero della Cultura «Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici».

La misura, che riconosce fino a 2 milioni di euro a proposta accolta, si colloca nell’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro, con l’obbiettivo di «contribuire al rafforzamento dell’identità dei luoghi, al miglioramento della qualità paesaggistica, dei valori ambientali, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica».

Destinatari dell’avviso sono i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati, quindi anche i Comuni – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Ambientali.

Lo studio per villa Cusani Confalonieri prevede la sistemazione completa delle essenze arboree presenti, a cominciare dal giardino all’italiana con le siepi di bosso e gli archi di glicine, il rifacimento della recinzione del parco, dell’illuminazione, dell’impianto di connessione Wi-fi e la riqualificazione completa di tutti i percorsi pedonali per 1500 metri quadrati oltre al restauro delle quattro statue presenti dedicate ad Adone con i suoi cani, a Flora, ad Atena e alla Liberalità.

Nello studio di fattibilità sono stati previsti anche interventi all’oratorio intitolato a Maria Maddalena, con la riqualificazione della illuminazione interna della chiesetta, un nuovo impianto di irrigazione per il parco e un impianto di videosorveglianza che implementerà quello già esistente.

La speranza del sindaco

«Ancora una volta non posso che esprimere il mio ringraziamento al lavoro degli uffici e degli assessori che hanno portato avanti questa proposta corposa - spiega il sindaco Luca Veggian - I bandi sono occasioni imperdibili e uniche per riuscire ad intercettare finanziamenti importanti per il territorio e per portare a termine progetti ambiziosi che, spesso, vengono tenuti in fondo al cassetto per la scarsità di risorse. La valorizzazione di villa Cusani è un obbiettivo che ci siamo da sempre posti. In questi primi tre anni e mezzo abbiamo già dato corso a tutta una serie di interventi di riqualificazione all’edificio storico, che oggi è tornato a rivivere e ospitare sedi di associazioni e corsi, ma che anche nei prossimi mesi sarà teatro di eventi culturali come non accadeva da tempo. Il sogno - prosegue - è ora riposto in questo bando con la riqualificazione di tutto lo spazio esterno e del grande parco, con le statue, il giardino all’italiana, i vialetti senza dimenticare l’area attorno alla chiesetta oratorio Maria Maddalena. Per la parte monumentale il progetto si è avvalso della collaborazione di un team di restauratori, mentre per quella del patrimonio verde della consulenza dell’agronomo del Comune».