A cena con la Croce Bianca di Biassono

Una cena natalizia organizzata dalla Croce Bianca di Biassono in programma martedì 13 dicembre, nella ricorrenza di Santa Lucia.

A cena con la Croce Bianca

Il sodalizio, con sede in via Mazzini, sta raccogliendo le adesioni per partecipare a una cena natalizia in programma martedì 13 dicembre 2022 presso il ristorante Terrazza Mata in via Lambro a Macherio. "Bianca Natale" è il titolo della serata, a partire dalle 19, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Tutti sono invitati alla cena, chi fosse interessato può prenotarsi telefonando in sede al numero 039-2012847.

La sede intitolata al compianto presidente onorario

La sede di via Mazzini è intitolata al compianto presidente onorario, Giancarlo Carrer, scomparso prematuramente a novembre del 2020 a causa del Covid-19. "Oltre a essere un’instancabile guida, papà è stato un instancabile padre, un instancabile marito per mamma, un amico. Lui ha amato la vita, ha messo passione in ogni cosa e se volete portare avanti il nome di Giancarlo, non solo sulla targa, prendete queste parole: amate la vita e mettete passione in tutto quello che fate" l'intervento del figlio, Federico Carrer accanto alla mamma, Angela Galbiati, nel momento dell'intitolazione.

