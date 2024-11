A Cesano al via i convegni dedicati alla politica internazionale

E' pronta a prendere il via la rassegna di convegni gratuiti dedicati alla politica internazionale, organizzata da Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e l’Università Vita e Salute San Raffaele e curata da Massimo Cacciari e Alessandro Aresu, che si terrà presso l’Auditorium Paolo e Davide Disarò di Cesano Maderno.

A Palazzo Arese Borromeo al via i convegni dedicati alla politica internazionale

Martedì 19 novembre, alle ore 20.30, si terrà il primo dei tre appuntamenti previsti per novembre e dicembre. La serata, che vedrà Federico Petroni, consigliere redazionale e coordinatore didattico della scuola di Limes, come ospite d’eccezione, offrirà un’analisi esclusiva delle recenti elezioni negli Stati Uniti. L’evento sarà moderato da Aresu e introdotto da Massimo Cacciari, con Petroni che presenterà in anteprima il nuovo numero di Limes, dedicato agli esiti delle elezioni statunitensi del 5 novembre.

Il primo incontro dedicato all’esito delle recenti elezioni negli Stati Uniti d’America

Durante l’incontro, verranno analizzate le prospettive degli Stati Uniti alla luce dei risultati elettorali, approfondendo il ruolo di Washington nelle guerre in corso, le relazioni con Cina ed Europa e le complessità della crisi interna americana. Anticipando un commento, Petroni ha descritto le elezioni come un “terremoto elettorale” senza precedenti, superiore alla sorpresa delle elezioni del 2016. Questa volta, infatti, Donald Trump ha conquistato una vittoria schiacciante, ottenendo oltre 5 milioni di voti di vantaggio sulla candidata democratica Kamala Harris e imponendosi in tutti i sette Swing States, assicurandosi così la maggioranza assoluta.

“Le elezioni degli Stati Uniti, con la vittoria di Trump e il controllo repubblicano del Congresso e della Corte Suprema, hanno profonde implicazioni sulla situazione interna della principale potenza mondiale e anche sull’ordine e disordine internazionale, a cui dedichiamo i nostri convegni”, afferma Alessandro Aresu, moderatore degli incontri e autore del libro “Geopolitica dell’intelligenza artificiale”. “Il ritorno di Trump, che è il secondo presidente della storia americana a svolgere un secondo mandato non consecutivo, porta poi a ribalta nuovi protagonisti pubblici e privati, a partire da Elon Musk: anche di questo discuteremo nell’incontro, per comprendere il loro ruolo”.

Questo incontro segna l’inizio di un ciclo di eventi che continuerà con altri due seminari di grande interesse.

Secondo incontro a dicembre

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 20.30, e sarà dedicato al tema dei “Confini internazionali”. L’incontro vedrà la partecipazione di Mara Morini, esperta di Russia e Asia Centrale e docente presso l’Università di Genova, nonché editorialista del quotidiano Domani. Morini fornirà un’ampia panoramica dei conflitti internazionali in corso, approfondendo lo stato attuale della guerra in Ucraina e le sue implicazioni geopolitiche, i conflitti in Medio Oriente, il ruolo del multilateralismo e le difficoltà che attraversano le Nazioni Unite in questo momento di crisi.

"Altri Orienti" nell'ultimo incontro

Il terzo e ultimo seminario è previsto per venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 20.00, e affronterà il tema degli “altri Orienti” e dei paesi non allineati. In questa occasione, il relatore sarà Simone Pieranni, autore di numerosi volumi sulla Cina e l’Asia e conduttore di un podcast per Chora Media. Pieranni proporrà una riflessione sulle prospettive dei diversi attori dell’Estremo Oriente nella crisi internazionale in corso, esplorando punti di vista convergenti e divergenti all’interno del cosiddetto “Sud globale” e soffermandosi sulle relazioni tra i paesi dell’Asia e il continente africano.

La serie di convegni offre un’occasione unica per approfondire le principali sfide della politica internazionale grazie al contributo di esperti di alto profilo, capaci di fornire analisi e prospettive su alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo.