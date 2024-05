Un luogo di incontro, dove socializzare e praticare sport: la Cittadella dei ragazzi di Cesano Maderno è realtà.

A Cesano Maderno inaugurata la Cittadella dei ragazzi

Il parco ludico-ricreativo realizzato dall’Amministrazione comunale alla Sacra Famiglia, attraverso un percorso condiviso con l'Associazione Sacra Famiglia Comitato di quartiere presieduta da Deborah Ferraresi, è stato inaugurato questa mattina e da oggi è accessibile e fruibile dall’intera comunità cesanese. La Cittadella è stata intitolata ad Altiero Spinelli, uno dei Padri dell’Europa unita. Per l’occasione la figlia Sara ha inviato un messaggio di saluto e ringraziamento alla città, letto durante la cerimonia d’inaugurazione, che ha visto la presenza, tra i tanti, del sindaco Gianpiero Bocca, dell'assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e di tanti assessori e consiglieri comunali, dell’Associazione Sacra Famiglia, delle scuole, delle realtà associative e sportive della città. Per tutta la giornata sono previsti momenti di sport e divertimento.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Cosa c'è nello spazio verde da 19mila metri quadrati

In uno spazio verde di circa 19mila metri quadri, si trovano: un’area fitness inclusiva, l’area per il basket e il calcio a 5, inclusiva e multifunzionale e utilizzabile anche per eventuali manifestazioni, l’area per la pallavolo, l’area per lo sgambamento cani e il tavolo da teqball, assoluta novità nel territorio comunale.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Le quattro aree sono interconnesse attraverso un percorso pedonale realizzato con pavimentazione drenante, cordoli in ferro e pali di illuminazione. Il percorso, raccordato verso Ovest al parcheggio di via Campania e verso Nord alla pista ciclopedonale di via Cesare Battisti, garantisce accessibilità a tutte le aree. In prossimità dei campi, inoltre, il tracciato si allarga e si identifica come punto di incontro e socializzazione: qui sono state inserite sedute dalle forme e dimensioni differenti e una fontanella. L’area, infine, si caratterizza per la presenza di un filare arboreo che affianca il percorso e i campetti da gioco. La logica che ha guidato la nuova realizzazione è quella dell’inclusione e dell’accessibilità per tutti.

Accessibilità, sostenibilità, inclusività

La Cittadella dei ragazzi, inoltre, è ispirata ai criteri di sostenibilità (le pavimentazioni sono per lo più drenanti e con materiali rispondenti ai criteri ambientali minimi), invarianza idraulica (le superfici drenanti e le aree a prato garantiscono lo smaltimento delle acque senza dipendere dal sistema di smaltimento acque meteoriche esistente), fruibilità e manutenibilità (materiali, arredi e attrezzature sono di qualità e durevoli nel tempo).

Entusiasta il sindaco Gianpiero Bocca:

“Inclusione, divertimento, socializzazione e sport: la Cittadella dei ragazzi non rappresenta solo un luogo fisico pensato per consentire a tutte le persone di poter accedere liberamente alle strutture, ma anche un simbolo concreto di valorizzazione della socialità, rinsaldando il senso di comunità e di aggregazione in città. L’area si trova vicino agli Istituti Scolastici, che ne potranno beneficiare non solo durante la normale programmazione didattica, ma anche per attività di carattere ricreativo da parte degli studenti. Auspico che questo nuovo spazio diventi per i nostri ragazzi e ragazze un luogo di incontro e socializzazione da vivere anche oltre gli orari di scuola. Sarà poi un’area che potrà essere utilizzata dalle società sportive, soprattutto durante le stagioni estive, per i programmi di allenamento, un’occasione per promuovere la pratica dell’attività fisica e dello sport. La Cittadella dei ragazzi intende infine offrire opportunità di incontro, svago e sport all’interno di spazi aperti a tutti, dove non esistono barriere o distinzioni sociali, usufruendo di attrezzature di qualità e innovative, oltre che di un ambiente esteticamente gradevole e curato. Abbiamo deciso di intitolare l’area ad Altiero Spinelli, riconoscendo il ruolo storicamente rivolto a prospettare un futuro migliore per i giovani attraverso l’Europa unita. Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città la figlia Sara per il bellissimo messaggio che ha voluto inviare a tutti noi”.

Non meno sentite le parole dell'assessore Manuel Tarraso:

"Quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto esecutivo ci siamo confrontati con gli uffici e con l'Associazione Comitato di quartiere Sacra Famiglia rispetto agli obiettivi che volevamo perseguire. Ci eravamo presi l'impegno di consegnare la Cittadella per la primavera e grazie anche alla serietà dei professionisti e dell'impresa che ha seguito i lavori abbiamo centrato l'obiettivo. La tantissima gente presente oggi testimonia quanta attesa ci fosse per quest'area da parte del quartiere e dei ragazzi. L'area da oggi è a disposizione della comunità: vivetela e prendetevene cura".

L'assessore Tarraso ha colto l'occasione per fare il punto sugli interventi nelle aree verdi e nei parchi gioco: