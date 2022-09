A Cesano Maderno riaperto il Giardino delle Colonne

Consegnato alla comunità il Giardino delle Colonne di Palazzo Arese Jacini, tra piazza Arese e Parco Arese: il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, per l’occasione accompagnato da tutta la Giunta, ha riaperto ai cittadini "un luogo di grande bellezza".

Dopo le demolizioni avvenute nel Novecento, tra il 2004 e il 2007, negli anni dell’Amministrazione Ponti, il giardino dell’antica corte secentesca è stato interessato da un importante intervento di recupero e restauro ad opera dell’architetto Laura Anna Pezzetti che gli ha dato identità e coerenza e, nei mesi scorsi, in vista di Ville Aperte, di un intervento di riqualificazione seguito dall’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e dagli uffici.

"Con la sua bellezza allieta la vista"

E’ un "giardino segreto" per dirla con il quattro volte sindaco Gigi Ponti, perché davvero lo conoscono in pochi, ed è ideale "per un momento di raccoglimento o di pausa", perché "con la sua bellezza allieta la vista" per dirla con il sindaco Bocca. Il giardino resterà aperto secondo gli orari del Municipio, dalle 8 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 8 alle 12 il sabato.