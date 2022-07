Presentato il cartellone delle iniziative estive a Cesano Maderno

"A scena aperta estate 2022, voglia di ripartire": è questo lo slogan col quale l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno guidata dal nuovo sindaco Gianpiero Bocca presenta il programma delle iniziative per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per un’estate da vivere in città e per ripartire con la cultura quale veicolo trainante del desiderio di ritorno alla normalità.

“Sono particolarmente lieto che una delle mie prime dichiarazioni riguardi il programma delle iniziative di “A scena aperta” – ha dichiarato il neo eletto sindaco Gianpiero Bocca -, un cartellone di iniziative al quale sono legato in modo speciale perché ritengo che la cultura rappresenti un esempio della forza di coesione della nostra città, coinvolgendo le associazioni e le realtà attive del territorio che ne rappresentano una delle forze vitali. Per questo desidero ringraziarle tutte pubblicamente per l’impegno profuso. La possibilità di ritrovarsi all’aperto nelle sere d’estate per riprendere i ritmi della vita pre-pandemia, oltre a favorire la rivitalizzazione e il rilancio del tessuto economico e commerciale urbano con gli eventi proposti che fanno di Cesano un centro di attrazione sovra comunale, costituisce anche un’importante occasione di crescita”.

Sono diversi i filoni sui quali si è puntato per abbracciare il pubblico più vasto a soddisfare le differenti attese: da quelle culturali agli spettacoli, dalle Notti Bianche alle visite a Palazzo, dai momenti di carattere religioso con la Festa dell’Assunta a quelli di tradizione popolare, senza dimenticare naturalmente i più piccoli.

Sotto le Stelle

Muoviti sotto le stelle: gli orari serali estivi del Giardino Arese Borromeo prevedono l’apertura fino alle 21.30 circa (orario variabile a seconda degli orari di luce del periodo), tutti i giorni fino a domenica 2 ottobre, compreso anche il mese di agosto

Cinema “sotto le stelle”, luglio e agosto, ore 21.30 circa, nel cortile di cinema del Giardino Arese Borromeo con ingresso da via Garibaldi (in caso di maltempo, le proiezioni presso Excelsior cinema&teatro di via San Carlo).

Cultura

Scoprire Palazzo Arese Borromeo, orari apertura estiva: tutti i sabati e le domeniche, ore 10-13 e 15-19 (anche lunedì 15/08, giorno di Ferragosto).

Visite guidate a Palazzo Arese Borromeo, tutte le domeniche ore 15 e 16.30, a cura dell’Ufficio Cultura e delle Associazioni Amici del Palazzo e Parco Borromeo e Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo. Prenotazione sul sito www.villeaperte.info ,sezione “Visite guidate”

Palazzo Arese Borromeo per i più piccoli

Il Palazzo apre le porte ai più piccoli, con appuntamenti divertenti e istruttivi realizzati a cura dell’ufficio cultura a cu per far loro conoscere la storia della famiglia Arese Borromeo e tante curiosità sulla loro dimora.

Nelle domeniche centrali di luglio e agosto, appuntamento alle 16 per attività e laboratori a partecipazione gratuita:

domenica 17 luglio - Caccia ai simboli della famiglia Arese Borromeo: per scoprire la storia del Palazzo giocando alla ricerca dei simboli della famiglia nascosti tra gli affreschi delle sale. Età 6-10 anni.

domenica 24 luglio -Palazzo in acquerello: per i piccoli artisti li aspetta un pomeriggio tra gli affreschi e la natura del palazzo per sperimentare insieme la tecnica dell’acquerello. Età 4-10 anni.

domenica 31 luglio - Gioco del Parco: una modalità divertente per scoprire il Giardino Arese Borromeo con l’esperienza del gioco-quiz. Età 7-12 anni.

domenica 7 agosto – Caccia ai simboli della famiglia Arese Borromeo: per scoprire la storia del Palazzo giocando alla ricerca dei simboli della famiglia nascosti tra gli affreschi delle sale. Età 6-10 anni.

domenica 14 agosto - Palazzo in acquerello: per i piccoli artisti li aspetta un pomeriggio tra gli affreschi e la natura del palazzo per sperimentare insieme la tecnica dell’acquerello. Età 4-10 anni.

domenica 21 agosto - Gioco del Parco: una modalità divertente per scoprire il Giardino Arese Borromeo con l’esperienza del gioco-quiz. Età 7-12 anni.

Prenotazioni obbligatorie su www.villeaperte.info nella sezione eventi.

Eventi e spettacoli Sotto le Stelle

Notte bianca “Sotto un cielo di stelle …”, venerdì 8 luglio dalle 19 alle 24, con la partecipazione delle associazioni sportive e di volontariato.

Dalle 19 chiusura del centro storico e apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo, negozi aperti, mercatino Hobby Art, aree Food&Beverage, musica nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Dalle 21 in piazza Esedra,Concerto e ballo collettivo con musiche della tradizione popolare italiana ed europea con contaminazioni anche di paesi più lontani, a cura di Oras Folk con Saro Calandi, in collaborazione con Arci Curiel.

Dalle 21.30 all'incrocio tra le via Volta/corso Roma/corso Libertà, Concerto-spettacolo “Post Funeral Music con Bandakadabra, Mr. T-Bone e Falzone. "Pocket orchestra" di otto elementi con repertorio delle Funeral March della News Orleans, culla del jazz, a cura di Associazione Musicamorfosi.

Sempre dalle 21.30, apertura straordinaria serale di Palazzo Arese Borromeo con possibilità sia di visite guidate che in autonomia.

Domenica 10 luglio 2022 ore 21 “Guarda che cielo!” nel Giardino Arese Borromeo

Serata di osservazione del cielo stellato per scoprire più da vicino l’incredibile universo che ci circonda, con lo sguardo rivolto in particolare alla luna e, se possibile, a qualche pianeta, accompagnato da spiegazioni di tema astronomico.

Partecipazione libera; ingresso dal cancello di via Garibaldi.

A cura del Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo.

Notte bianca “Sotto un cielo di stelle …”, venerdì 22 luglio dalle 19 alle 24, con la partecipazione delle associazioni sportive e di volontariato.

Dalle 19 chiusura del centro storico e apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo, negozi aperti, mercatino Hobby Art, aree Food&Beverage, musica nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Dalle 21.30 Concerto “Sautari” (Polonia) presso l’ Oratorio dei SS. Angeli Custodi (in caso di maltempo Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo)

Trio vocale, archi percussioni e loop con proposta di una originale trasposizione tra passato e presente dove le voci narranti e cantanti tessono storie e musica che portano alla luce con delicata fermezza istanze ambientaliste e femministe. A cura dell’Associazione Musicamorfosi

Sempre dalle 21.30, apertura straordinaria serale di Palazzo Arese Borromeo con possibilità sia di visite guidate che in autonomia.

Pastasciutta Resistente, lunedì 25 luglio alle 19 in piazza Esedra

Festa sociale con distribuzione a offerta libera di pasta cucinata sul posto, divulgazione di tematiche legate all’agricoltura biologica e del commercio equo-solidale, musiche e danze popolari. A cura di Associazione Consenso e altre associazioni; info e Info e contatti: associazioneconsenso@gmail.com

“Rinascimentale”, domenica 7 agosto ore 10.30, Oratorio dei Santi Angeli Custodi di Palazzo Arese Borromeo

Un viaggio sud americano attraverso le stagioni e i luoghi della musica per viola da gamba sola, dal Rinascimento ai giorni nostri. A cura dell’Associazione Musicamorfosi con prenotazione consigliata sul sito dell’Associazione

Festa del Pasquè da venerdì 12 a domenica 14 agosto, triduo di preparazione con Rosario in piazza Arese alle 20.45.

Lunedì 15 agosto, giorno dell’Assunta, ore 10 Messa nel santuario del Pasquè e ore 20.45 Rosario e benedizione in piazza Arese .

Fiabe in carrozza: “il guardaroba”, lunedì 15 agosto ore 16.30 e 18 nel Giardino Arese Borromeo (in caso di maltempo in Sala Aurora)

Originale spettacolo teatrale nel quale il guardaroba si anima, vestiti e calze sembrano vivi, cantano, danzano in un gioco di colori e coreografie. Gli abiti diventano i personaggi e gli strumenti per mettere in scena i le storie. A cura dell’Associazione Musicamorfosi

Notte bianca “Sotto un cielo di stelle …”, venerdì 16 settembre dalle 19 alle 24, con la partecipazione delle associazioni sportive e di volontariato.

Dalle 19 chiusura del centro storico e apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo, negozi aperti, mercatino Hobby Art, aree Food&Beverage, musica nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Dalle 21.30, apertura straordinaria serale di Palazzo Arese Borromeo con possibilità sia di visite guidate che in autonomia.

Mostre

Fino a domenica 10 luglio la Mostra “Sotto i cieli di Dante” a Palazzo Arese Borromeo

Viaggio nella cosmologia del Sommo Poeta attraverso la lettura della Commedia. Il Sole, la Luna, le stelle, le costellazioni, la via lattea, le comete e tanto altro non ancora visto dall’uomo del 1300.

Orari: venerdì 15 - 18.30; sabato e domenica ore 10 - 13 e 15 - 19.

Ingresso libero. Per visite guidate o di gruppo scrivere a biblioteca@comune.cesano- maderno.mb.it . Evento a cura di ARTÈ Muggiò e del Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo.

In caso di tempo sfavorevole, gli eventi all'aperto potranno essere annullati o subire variazioni di luogo e orario anche dell'ultima 'ora.