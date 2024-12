Presentato questa mattina in Municipio il programma di "Note di Natale": anche quest'anno a Cesano Maderno tanti eventi "per vivere insieme la magia delle festività", per dirla con il sindaco Gianpiero Bocca.

“Cesano Maderno ha studiato un calendario davvero ricco – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – con l’obiettivo di rendere la nostra città ancora più accogliente e attrattiva nel periodo più emozionante dell’anno. Abbiamo pensato soprattutto ai più piccoli, con la Casa di Babbo Natale, i laboratori e molto altro, ma abbiamo dato anche spazio alla cultura con le mostre, alla musica con i tanti concerti, alla valorizzazione del commercio e alla solidarietà. A questo proposito ringrazio tutte le associazioni e coloro che hanno offerto la loro preziosa collaborazione e, inoltre, l’Ufficio Cultura e le assessore Morazzi, Battaglia e Migliorino”.

A Cesano Maderno risuonano le Note di Natale

Per l'occasione il sindaco Gianpiero Bocca ha voluto accanto a sé, nella Sala Giunta del Municipio, a Palazzo Arese Jacini, le delegate degli assessorati che hanno curato il cartellone e i protagonisti della rassegna corale che ha l'obiettivo "di rendere la nostra città ancora più accogliente e attrattiva nel periodo più emozionante dell'anno". Sarà un Natale all'insegna della cultura, della musica, della valorizzazione del commercio e della solidarietà.

Le proiezioni, le installazioni e le luminarie

Le luci natalizie hanno vestito a festa da giorni tutti i quartieri: proiezioni luminose e spettacolo di luci sulla facciata di Palazzo Arese Borromeo, installazioni luminose con soggetti natalizi sui sagrati delle chiese e al Parco Collodi alla Sacra Famiglia, luminarie per le vie e le piazze. Due gli alberi di Natale, a Palazzo Arese Jacini e a Palazzo Arese Borromeo, allestiti dalla cooperativa Il Seme, dal Cdd di Cesano Maderno, dall'associazione Il Sorriso dell'Anima e da MixAbility.

Pista di pattinaggio e mercatini

È già stata installata la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Esedra, aperta per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio, quando ospiterà uno spettacolo con pattinatori professionisti. Sono già cominciati, domenica 1 dicembre, i Mercatini di Natale, sempre in piazza Esedra, che torneranno nelle giornate dell’8, del 22 dicembre e di lunedì 6 gennaio.

“I numerosi eventi - spiega l’assessora alla Cultura Martina Morazzi - sono accomunati dalla qualità dell’offerta di svago e culturale. Molti di essi sono accolti a Palazzo Arese Borromeo, ma anche nelle chiese, come la mostra di acquerelli a tema natalizio all’Oratorio dei Santi angeli custodi, nelle piazze e nei teatri. La città si trasformerà in un grande spazio suggestivo e aperto a tutti, che ci restituirà il significato più autentico del Natale”.

Natale in mostra

Diverse le mostre e le esposizioni che saranno inaugurate nei prossimi giorni: la rassegna “Il Filo Rosso”, con le cartoline di Natale dell’artista Michelangelo Pizzarelli, dall’8 dicembre al 6 gennaio all’Oratorio dei Santi angeli custodi e “La Magia del Natale”, esposizione di un presepe artistico realizzato dal Gruppo Amici del Presepe di Cesano Maderno, dal 15 dicembre al 6 gennaio 2 all’Auditorium Disarò.

A Palazzo Arese Borromeo, che sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato, domenica e festivi (8 dicembre e 6 gennaio) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile acquistare, all’Info-point, il PABox e regalare una visita guidata nell'antica dimora cesanese a una persona. Allestito nelle cantine storiche, il Museo didattico del legno, che a dicembre sarà aperto domenica 8, 15 e 22 dicembre 2024, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, fino 31 gennaio 2025 ospiterà la mostra di modellismo artigianale “Velieri al museo”: riproduzioni in legno delle grandi navi che hanno fatto la storia della nautica (inaugurazione domenica 8 dicembre alle 11) a cura di Enzo Alberti, noto mobiliere di Bovisio Masciago.

La Casa di Babbo Natale

Per i più piccoli e le famiglie, dall’8 al 22 dicembre, a Palazzo Arese Borromeo c'è la Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare la loro letterina. In programma inoltre una serie di attività: sempre a Palazzo il laboratorio “Illumina il Natale”, domenica 8 dicembre, per creare una lanterna da lasciare accesa la notte di Natale e aiutare Babbo Natale a trovare la strada per consegnare i regali; la Bancarella del libro usato, per dare nuova vita ai libri già letti, dal 10 dicembre al 4 gennaio alla Biblioteca Civica e il laboratorio creativo “Aspettando Il Natale”, sabato 14 dicembre alla Biblioteca Civica, entrambi a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Civica Pappalettera. Dal 17 al 21 dicembre alla Biblioteca Civica si potrà scegliere la Mystery Bag natalizia con il kit per un lavoretto e un libro a sorpresa in prestito.

Film e teatro

E ancora, film e teatro: sabato 21 dicembre in Sala Aurora la proiezione del film “Le 5 leggende” (2012), che vede al centro il personaggio di Jack Frost; sabato 4 gennaio all’Auditorium Disarò spettacolo teatrale “A, B, C del Natale” ambientato in una stalla, proprio quella che immaginiamo, dove l'Asino e il Bue narreranno a grandi e piccini storie meravigliose per costruire tutti insieme un alfabeto del Natale; lunedì 6 gennaio, in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo: “Epifania: storie e leggende con gli Amici della Biblioteca”, letture animate e un laboratorio artistico per bambini.

Attività natalizie anche per gli adulti con i laboratori creativi gratuiti a cura dell’Associazione Famiglia Artistica Lissonese: dopo il laboratorio “Collarte per

Natale” di sabato 30 novembre, venerdì 6 dicembre, in Biblioteca, si terrà un laboratorio di ceramica dove creare ciondoli e decorazioni natalizie e i lavori

realizzati potranno essere ritirati nei giorni successivi.

Natale in musica

Grande protagonista del Natale, la musica: sabato 7 dicembre 2024, nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo, video proiezione dell’inaugurazione della stagione teatrale scaligera in diretta, con l’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly e illustrata da Cams – Ricordi Music School. Posti esauriti.

Poi via ai concerti e alle esibizioni: venerdì 20 dicembre, all’Auditorium Disarò, “Incanto di Natale”, itinerario musicale all’insegna dei brani più emozionanti della tradizione natalizia, a cura del Coro Enjoy. Sabato 21 dicembre, Concerto di Natale, nella Chiesa della Beata Vergine Immacolata di Binzago, a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Binzago - Città di Cesano Maderno e poi, nella Chiesa di San Pio X, esibizione di brani natalizi cantati dalle corali delle parrocchie di San Pio X, Santo Stefano e Villaggio Snia e della corale dell'Unitre, che canta a cappella. Martedì 24 dicembre la piva di Natale: auguri in musica in tutti i quartieri della città, a cura del Corpo musicale Giuseppe Verdi Binzago – Città di Cesano Maderno.

Mercoledì 1° gennaio 2025 all’Excelsior: Gran Concerto di Capodanno a cura dell’Orchestra Sinfonica ProMusica, Direttore il maestro Margherita Colombo, con un programma che promette di entusiasmare per l’originale accostamento di brani della tradizione viennese a composizioni sinfoniche di grandi autori e brani del repertorio operistico. Domenica 5 gennaio 2025, al Teatro Don Pedretti, il Concerto di inizio anno, a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Binzago – Città di Cesano Maderno.

Natale con il cuore

Numerose le iniziative benefiche, alcune già tenute a fine novembre, come il Mercatino di Natale della San Vincenzo De’ Paoli, il concerto benefico in collaborazione con l’associazione Musicandolavita, la Festa di Natale di Circolo a cura dei Comitati Genitori dell’Istituto Comprensivo I via Duca d’Aosta.

Il 7 e l’8 dicembre 2024, in Auditorium Disarò si svolgerà il 33esimo Mercatino delle Meraviglie con vendita di oggettistica e idee regalo a cura de Il Seme per sostenere le iniziative della cooperativa. Martedì 17 dicembre 2024, a Palazzo Arese Borromeo, in programma la Tombolata “Auguri di Natale”, un pomeriggio di divertimento dedicato agli anziani della città, a cura delle associazioni San Vincenzo De’ Paoli e Anziani di Cesano Maderno.

“Il Natale - spiega l’assessora ai Servizi sociali Cinzia Battaglia – ci fa sentire quanto sia importante pensare e dedicarsi agli altri. “Natale con il cuore”, la parte del programma cittadino dedicata alla solidarietà, prevede una serie di iniziative di beneficenza e vicinanza ai più fragili di cui sono orgogliosa perché esprimono il vero spirito natalizio”.

Un aiuto alle colonia feline

Attenzione anche per i nostri amici animali con “A-Mici, Qua La Zampa!”, punto di raccolta pappe per i gatti di colonia: dal 2 dicembre al 7 gennaio sotto l’albero di Natale nel sottoportico di Palazzo Arese Borromeo, si troverà una cesta dove poter donare cibo secco chiuso (croccantini) e cibo umido chiuso (lattine, scatolette e bustine).

Il sostegno al commercio locale

Il Natale dei Commercianti prevede, domenica 8 dicembre in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, la Cerimonia di conferimento dei riconoscimenti per le attività storiche cesanesi che hanno raggiunto il traguardo di oltre 30 anni di attività. Fino al 30 dicembre, inoltre, i commercianti potranno partecipare all’iniziativa Vetrine di Natale, inviando la foto della vetrina del proprio negozio agli uffici comunali che la pubblicheranno sui loro canali social contribuendo così a valorizzare i negozi di vicinato.

Nelle domeniche dell’8, 15 e 22 dicembre in piazza Facchetti, Mercato straordinario: doppio appuntamento settimanale con le bancarelle del mercato, oltre al tradizionale venerdì, gli ambulanti aspettano i visitatori anche la domenica.

Infine, i parcheggi: dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, nelle giornate di venerdì, dalle 15 fino alla domenica successiva, è sospeso il pagamento sugli stalli di sosta blu, così da promuovere lo shopping natalizio in città.