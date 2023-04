Totem nei parchi per promuovere la lettura: a Cesano Maderno va avanti il progetto "Una Casa fuori Casa”.

Totem nei parchi per promuovere la lettura

Nove totem nei parchi cittadini per promuovere la lettura tra i più giovani. Sono la concretizzazione del progetto “Una Casa fuori Casa” realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca civica Pappalettera, coinvolgendo le scuole superiori cittadine e realtà culturali presenti sul territorio. Obiettivo: appassionare i più piccoli alla lettura trasferendola negli spazi verdi della città dove amano ritrovarsi e giocare all’aria aperta. Un modo innovativo per

raggiungere i potenziali giovani lettori, catturando la loro attenzione e avvicinandoli al mondo dei libri.

Sui totem sono riportate storie che richiamano l’ambiente e il territorio e i QR-code che rimandano ad uno spazio virtuale (canale YouTube e sito della biblioteca) dove sono presenti tutti i contenuti multimediali prodotti. Le storie sono state realizzate dai ragazzi degli istituti superiori Majorana e Versari che, aiutati da professionisti, hanno anche disegnato, animato e letto i testi ad alta voce. Uno dei totem, nel Parco Collodi, contiene

l’incipit della Filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari e l’audiolibro di Musicamorfosi.

Questi i parchi che ospitano i totem:

1. Parco via Riccione

2. Parco Collodi (via Cimarosa)

3. Parco Arese (via Milano)

4. Parco via Romagnosi

5. Parco Liate (via De Medici)

6. Velodromo (via Sant’Eurosia)

7. Parco delle Noci (via Santa Lucia)

8. Parco via Paolo VI

9. Parco dei Tigli (via del Carso)

L'inaugurazione sabato 15 aprile

L’inaugurazione dei totem è prevista per sabato 15 aprile alle 15.30 nel Parco Arese. A seguire si terrà lo spettacolo itinerante “L’autogrill degli uccellini. Le straordinarie avventure di un aspirante ornitologo”, a cura del Teatro del Sole. (In caso di maltempo l’inaugurazione sarà posticipata a sabato 22 aprile).

“Questo progetto coglie più obiettivi - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - Anzitutto quello di promuovere la lettura tra i più piccoli facendo leva sulla loro naturale curiosità e sulla bellezza della natura. Molto interessante, inoltre, la partecipazione di ragazze e ragazzi degli istituti superiori, finalizzata anche a costruire un legame intergenerazionale con i bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Un’iniziativa che vede protagonisti i giovani e che valorizza la loro creatività, puntando sulla tecnologia”. “La lettura - aggiunge l’assessora alla Cultura Martina Morazzi - è un piacere personale ed è anche uno strumento chiave per la cittadinanza attiva. Promuoverla tra i più piccoli con modalità innovative e favorendo il contatto con la natura nei parchi cittadini è un impegno di cui sono orgogliosa”.

Con “Una Casa fuori Casa”, percorso iniziato con la precedente Amministrazione, il Comune di Cesano Maderno, con la collaborazione di Agenzia InnovA21, aveva partecipato al bando di Fondazione Cariplo “Per il Libro e Lettura”. Esportare i libri al di fuori dal contesto abituale, avvicinandoli a chi non frequenta gli spazi della Biblioteca è l’idea di fondo che ha previsto una serie di attività realizzate nei mesi scorsi in collaborazione con l’Associazione Musicamorfosi:

Il bikebook: una cargo bike a pedalata assistita ha portato la Biblioteca fuori dalla sua sede nei diversi quartieri della città, coinvolgendo le scuole e le associazioni culturali, creando momenti di festa e promuovendo la conoscenza dei servizi della Biblioteca. Tra musica, letture e laboratori, è stato anche possibile prenotare il ritiro dei documenti, restituire i libri, iscriversi in biblioteca e prendere in prestito le novità esposte.

Il trattore letterario: con questa iniziativa si è cercato di avvicinare i cittadini alla biblioteca a partire da letture animate e concerti itineranti svolti durante i mesi estivi per poter fruire

all’aperto di momenti di socialità e cultura.

La carrozza delle fiabe: la Biblioteca comunale porta la magia in città. La Carrozza delle fiabe ha portato nello storico Giardino Arese Borromeo e presso le scuole primarie della città i protagonisti di storie destinate ai più piccoli con spettacoli teatrali basati sulla fiaba e sul racconto.

La filastrocca di Pinocchio: un audio percorso per il Parco Collodi e un’avventura da recitare e cantare insieme. "Qui comincia, aprite l'occhio, l'avventura di Pinocchio": questi i primi versi della celebre filastrocca di Gianni Rodari, riprodotta da Musicamorfosi in versione audio con parole e canzoni accompagnate da strumenti a percussione di legno per offrire un percorso speciale a tutti i bambini. È il contenuto del totem nel Parco Collodi.

Il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori

Come detto, il progetto dei totem ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori di Cesano Maderno, coadiuvati dagli operatori del Teatro dell’Aleph. Gli studenti sono stati accompagnati in un percorso di sperimentazione delle diverse fasi del lavoro creativo. Operatori professionisti li hanno guidati nella riscrittura creativa dei testi e li hanno coinvolti in un laboratorio di lettura espressiva ad alta voce, che ha permesso loro di creare reading, contenuti audio e libri parlanti destinati al mondo dell’infanzia. L’approfondimento dei concetti base dell’animazione, del linguaggio cinematografico e dell’inquadratura ha permesso inoltre ai ragazzi di creare degli storyboard, che hanno costituito il punto di partenza per la realizzazione di albi illustrati e disegni animati.