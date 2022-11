Presentato questa mattina in Municipio, dal sindaco Gianpiero Bocca, il cartellone “Note di Natale 2022”, tutte le proposte dell'Amministrazione comunale per vivere insieme la magia del Natale a Cesano Maderno. Un corposo programma di eventi e iniziative.

A Cesano Maderno si accende il Natale

Musica e Teatro, laboratori e giochi per i bambini, concerti ed esposizioni, artigianato e prodotti tipici, luminarie e proiezioni natalizie: ogni “angolo” di Cesano vivrà l’atmosfera del Natale. A sancire l’avvio ufficiale del palinsesto natalizio la cerimonia di accensione domenica 27 novembre alle 18 in Piazza Esedra.

Proiezioni, installazioni e luminarie

Dal 27 novembre all’8 gennaio speciali proiezioni illumineranno la facciata del Palazzo Arese Borromeo, sponsorizzato da Assp e dedicate al tema del Natale. Le vie saranno invece contrassegnate da 191 fili di lampade a Led con una particolare attenzione al consumo energetico e accensione tramite timer (si accenderanno all'imbrunire e si spegneranno all'una di notte). Le installazioni luminose verranno posizionate in tutti i quartieri cittadini.

Luci ma non solo. L’Amministrazione ha voluto dare sostanza concreta al senso del Natale con uno stanziamento di 50mila euro tramite variazione al Bilancio di previsione, a beneficio dei cittadini fragili affinché il Natale sia occasione per testimoniare l’attenzione costante a chi, sul territorio, ha bisogno.

Tre alberi di Natale

Gli Alberi di Natale abbelliranno i portici di Palazzo Arese Borromeo e di Palazzo Arese Jacini, a cura di Solaris, dal 7 dicembre all’8 gennaio con gli addobbi realizzati dai ragazzi della cooperativa Il Seme, del Cdd di Cesano Maderno - Consorzio Desio-Brianza e dell’associazione Il Sorriso dell'anima di Cesano Maderno. Tra le novità di quest’anno l’albero di Natale dell’area pedonale di via Cozzi decorato dagli studenti del Primo istituto comprensivo.

Mercatini, artigianato e prodotti tipici

L’installazione della pista di ghiaccio in piazza Esedra consentirà di pattinare sotto le luci dal 27 novembre al 15 gennaio oltre che di assistere agli spettacoli organizzati con il coinvolgimento di atleti professionisti. I mercatini solidali all’auditorium Disarò saranno attivi il 26 e 27 novembre ed il ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Società San Vincenzo De Paoli: laboratori creativi, burraco di solidarietà e “aperiswap”, i momenti organizzati nei weekend. Dall’8 all’11 dicembre si svolgerà la trentunesima edizione del Mercatino benefico delle meraviglie con vendita di oggettistica e idee regalo a cura della cooperativa sociale Il Seme.

Gli appuntamenti in musica

Non c'è magia del Natale senza le note della tradizione: mercoledì 7 dicembre, in concomitanza con la “Prima della stagione lirica alla Scala”, dalle17 nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Borromeo appuntamento con “Boris Godunov” di Modest Musorgskij – direttore

Riccardo Chailly, videoproiezione dell’inaugurazione della stagione teatrale scaligera in diretta, con illustrazione dell’opera a cura maestro Simone Olivari della Cams – Ricordi Music School. Saranno tre i concerti di Natale che coinvolgeranno i cori delle parrocchie di Cesano: il 17 dicembre, alle 21, due appuntamenti in contemporanea, alla Parrocchia Beata Vergine Immacolata di Binzago il concerto a cura del Corpo musicale Verdi B. Città di Cesano Maderno e alla Parrocchia di San Pio X a cura delle corali parrocchiali di San Pio X e Santo Stefano. Il giorno successivo alla Parrocchia di Santo Stefano l’evento a cura dell’Associazione Promusica in collaborazione con il Coro Città di Desio, dove circa 80 musicisti suoneranno i brani più noti del Messiah di Handel sotto la direzione del maestro Enrico Balestrieri.

E ancora, il 24 dicembre, dalle 15.30 la banda cittadina delizierà i cittadini con musiche natalizie per le vie della città, mentre il 1 gennaio del 2023 il concerto di Capodanno a cura dell’Orchestra sinfonica ProMusica, dalle 17 in poi, all’Excelsior, che vedrà l’esibizione di circa 40 professori d’orchestra, con la partecipazione di Stefanna Kybalova, soprano, Danilo Formaggia, tenore, e il maestro Valter Borin nel doppio ruolo di direttore e presentatore per salutare l’arrivo del nuovo anno. E' prevista l'esecuzione di brani famosi dei più grandi autori, spaziando da ouverture d’opera alle musiche da film, sino ai più famosi e tradizionali valzer in stile viennese. Ulteriore concerto organizzato per la sera del 7 gennaio in auditorium Disarò a cura del Corpo musicale Verdi. L’Amministrazione comunale augurerà buone feste agli ospiti delle Rsa della città con canti musicali eseguiti da Arci Vocincoro.

Mostre ed esposizioni

Tre mostre di altissimo spessore artistico, culturale e storico arricchiranno il palinsesto natalizio di Cesano. La quinta mostra di presepi e diorami: “Il Presepio, innovazione nella tradizione”, a cura dell’Aiap Lainate e Novedrate dal titolo, con esposizione di classici diorami e presepi di carta di tradizione del ‘700 italiano e sviluppatisi successivamente nella zona Est Europa sarà visitabile a Palazzo Arese Borromeo dal 17 dicembre al 15 gennaio, organizzata con la collaborazione dell’Associazioneitaliana amici del presepe sede di Milano Lainate e sede di Novedrate. Dal 17 dicembre all’8 gennaio, invece, la “Magia del Presepe” in mostra all’auditorium Disarò a cura del gruppo Amici del Presepe di Cesano Maderno.

La sede Isal ospiterà l’esposizione “L’Egitto di Nicola Sebastio. Sculture, disegni e presepio dal campo di prigionia 1943-1945”, ampia selezione di disegni e acquerelli realizzati dal noto artista Nicola Sebastio nel campo inglese di prigionia in Egitto tra 1943 e 1945. L’inaugurazione della mostra si terrà il 17 dicembre e sarà visitabile fino al 5 febbraio, il presepe, sbalzato su latta in prigionia, sarà sempre visibile dal vicolo Mario Lucchini.

Appuntamenti per bambini e famiglie

Numerosi gli eventi pensati e programmati per coinvolgere i bambini e le famiglie che a Palazzo Arese Borromeo potranno divertirsi insieme con il Laboratorio artistico per creare decorazioni in pasta di sale da appendere al proprio albero di Natale “Mani in Pasta” (17 dicembre), “Creare il tuo Babbo” per creare il portapenne personale a forma di Babbo Natale. Appuntamento, inoltre, con il concorso “Disegna il tuo Presepe” dal 17 dicembre fino all’8 gennaio, in concomitanza con la quinta mostra dei presepi, Palazzo Arese Borromeo indice un concorso per i più piccoli. Ogni mini partecipante potrà disegnare il suo presepe e appenderlo alla bacheca allestita lungo il percorso della mostra. La giuria popolare composta dai visitatori della mostra decreterà il vincitore e il 15 gennaio verranno premiati i disegni più belli. Ma le iniziative rivolte ai piccoli cesanesi non finiscono qui. Potranno conoscere e scattare la personale foto con Babbo Natale nella speciale “Casa” ogni pomeriggio dal 19 al 22 dicembre, mentre dal 27 al 30 dicembre potranno creare dei coloratissimi accessori per festeggiare il Capodanno, creare la calza personale da appendere al camino e il 6 gennaio gustarsi i racconti animati partecipando “Alla ricerca della scopa della Befana”.

Le proposte della biblioteca

Anche alla Biblioteca civica "Pappalettera” sarà possibile partecipare agli eventi rivolti ai bambini (ma non solo) tra cui la “Posta di Babbo Natale”, la “Bancarella Natalizia del Libro usato”, ma si potrà anche scegliere la “Mystery Bag xmas edition” che contiene un kit per realizzare un lavoretto e un libro a sorpresa da prendere in prestito o ascoltare i tanti racconti con gli amici della Biblioteca nell’evento “Biblionatale”. Il 23 dicembre i piccoli cesanesi potranno assistere allo spettacolo “Incanti di Natale” a cura del Teatro del Sole sulle avventure dell'Omino di Neve, che scopre che nella notte di Natale tutto si può avverare... anche l’incanto di volare!

Un premio alla vetrina più bella

Numerose le iniziative pensate ed organizzate in città per la valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato con il supporto dei commercianti e l’organizzazione dei mercatini straordinari e dei quartieri tra piazza Arese, via Dante, via San Bernardo e via

Marconi, allietati dagli spettacoli degli artisti di strada fino alla giornata conclusiva del 6 gennaio in cui, dalle 15, ci sarà una parata delle mascotte Disney con abbigliamento natalizio. Contestualmente sarà operativo il concorso “La vetrina più bella”, rivolto a tutti i commercianti della città che, dopo aver allestito la propria vetrina, potranno mandare una foto fino al 27 dicembre per conquistare il “riconoscimento” di miglior vetrina. L’elenco dei partecipanti verrà costantemente aggiornato sul sito del Comune.

Mercatini in centro e nei quartieri. In particolare il 27 novembre, dalle 8 alle 19, in piazza Arese, Mercatino con hobbisti e prodotti tipici regionali e dalle 14.30 alle 18.30, per i più piccoli, mascotte Disney itineranti e truccabimbi. L'8 dicembre, dalle 8 alle 19, in piazza Arese, Luci di Natale: Mercatino con hobbisti e prodotti tipici regionali. Dalle 9.30 alle 18.30, per i più piccoli, la casa di Babbo Natale dove spedire la letterina. Mercato straordinario l'11 dicembre dalle 8 alle 13 in piazza Dante, a Cesano centro. E ancora, Mercatino al Villaggio Snia, il 17 dicembre, dalle 14 alle 18, in via Marconi (con hobbisti, ambulanti e associazioni del territorio, il tutto arricchito da esibizioni di artisti di strada) e Mercatino a Cassina Savina il 18 dicembre dalle 15 alle 18, in via San Bernardo (con hobbisti e associazioni del territorio, durante la manifestazione Presepe vivente organizzata dalla Comunità pastorale Pentecoste - Parrocchia di San Bernardo in piazza della Chiesa. Infine, la Befana in piazza: il 6 gennaio, dalle 8 alle 19, in piazza Arese, mercatino con hobbisti e prodotti tipici regionali.

Le iniziative delle scuole

Il mercatino di Natale a cura dei Comitati Genitori del Primo Istituto si svolgerà in piazza Esedra il 27 novembre con la vendita di materiale natalizio prodotto dagli studenti, torte, laboratori, letture animate e molto altro. Il ricavato verrà destinato a sostenere le attività scolastiche. Il 12 dicembre, invece, la Fiaccolata di Natale con esecuzione di canti natalizi a cura della scuola primaria King, mentre la scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto sarà protagonista del Concerto di Natale del 17 dicembre all’auditorium Disarò. A cura della scuola primaria Mauri la fiaccolata al Villaggio Snia del 1° dicembre.

Cinema, teatro e idee regalo

Fitto, infine, il calendario delle rappresentazioni teatrali e delle proiezioni cinematografiche che dal 29 novembre al 19 gennaio andranno in scena al centro Don Virginio Pedretti di via Molino Arese e all’Excelsior di via San Carlo. Tornano e anzi raddoppiano le idee e le proposte per i regali di natali: insieme al PABox, il buono per regalare una visita guidata a Palazzo Arese Borromeo da usufruire entro l’anno successivo, arrivano anche il calendario da tavolo con le foto di Palazzo Arese Borromeo e, per i bambini, il calendario con le mascotte.