A Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, alle 10.30 di sabato 23 settembre 2023, si inaugura il Museo didattico del legno nato da un’idea del compianto artigiano cesanese Giuseppe Busnelli e frutto dell’impegno dell’omonima associazione costituita il 12 dicembre 2006 da un gruppo di amici.

A Cesano Maderno si inaugura il Museo didattico del legno

Scopo del museo è "la promozione didattica delle conoscenze e delle esperienze nell’ambito della lavorazione artigianale del legno" come si legge sul sito internet dedicato. In mostra, in tre sale su una superficie di 350 metri quadrati nelle cantine del seicentesco palazzo di proprietà comunale, "una delle collezioni più importanti in Italia di macchinari ed attrezzi per la lavorazione del legno - spiega il cofondatore e presidente dell’associazione, Walter Vitucci - Per anni una sorta di museo è stato ricavato in una piccola stanza di Palazzo Arese Jacini che conteneva solo il 20 per cento del materiale che esporremo a Palazzo Arese Borromeo".

In mostra macchine e attrezzi antichi

Un banco da falegname, la storica bicicletta - bottega ambulante (per riparare, intagliare e restaurare), una levigatrice a nastro e una sega a nastro, entrambe dell’Ottocento, sono solo alcuni degli antichi macchinari di Ottocento e Novecento che con attrezzi (morsetti - smurzitt, compassi - cumpass, falsa squadra - falza squadra, squadra - cartabun, livella - bula) saranno esposti insieme a una xiloteca di oltre 300 essenze dei cinque continenti e una ventina di riproduzioni (realizzate in legno e in scala ridotta) di alcune macchine ideate, disegnate e costruite dal geniale Leonardo da Vinci più di 500 anni fa.

La passione degli artigiani restauratori

"Gli artigiani restauratori del Museo didattico del legno lavorano di continuo per prevenire dal degrado nel tempo tutti i preziosi pezzi della collezione con opere di conservazione e manutenzione attraverso lo studio, l’analisi e la memoria storica degli artigiani del distretto" si legge ancora sul sito internet. Il Museo sarà a disposizione delle scuole di Cesano (e non solo): qui le scolaresche potranno conoscere e ammirare essenze provenienti da tutto il mondo, documenti, macchinari, attrezzature e cimeli storici tipici delle botteghe artigiane. Tutti "pezzi" che raccontano la storia dell’artigianato brianzolo e la competenza, la passione e l'attaccamento al lavoro dei maestri falegnami.

Interverrà l'onorevole Paola Frassinetti

Anche l'onorevole Paola Frassinetti parteciperà all'inaugurazione del Museo didattico di Cesano Maderno: