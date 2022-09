Parte il prossimo lunedì, 3 ottobre 2022, a Cesano Maderno, il nuovo servizio settimanale di raccolta a domicilio del sacco arancione, il nuovo sacco dedicato alla raccolta di pannolini, pannoloni e tessili sanitari.

A Cesano Maderno tutto pronto per il sacco arancione

“Un nuovo servizio - spiega il sindaco Gianpiero Bocca, che ha fatto il punto in Comune con il presidente di Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni - che amplia l’attività relativa alla raccolta differenziata per proseguire nell’obiettivo di rendere la nostra città sempre più ordinata e pulita”. Il servizio del sacco arancione è gratuito, ed è dedicato alle famiglie con bambini fino a 3 anni e alle persone che necessitano l’utilizzo di questi presidi.

Ecco come procurarsi i sacchi arancioni:

Gelsia Ambiente ricorda che per usufruirne, è necessario esporre le tre tipologie di rifiuto nei nuovi sacchi arancioni, negli stessi giorni in cui si espone il sacco blu e che, per averli, ci sono due modalità:

- Le famiglie con bambini fino a 3 anni possono andare direttamente al distributore automatico più vicino e prelevare la propria dotazione utilizzando la Tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

- Le famiglie con persone che utilizzano ausili assorbenti per l’incontinenza possono recarsi allo sportello di Gelsia Ambiente a Desio, in via Caravaggio 26/A aperto dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30 e 14.30-16.30, portando con sé la Tessera sanitaria dell’intestatario della Tari (o la delega).

Per informazioni è a disposizione il Call center al numero verde gratuito 800.445964, da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.