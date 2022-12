Un luogo dove i giovani potranno prendere parte a laboratori o semplicemente trascorrere dei momenti di svago insieme, coordinati da educatori professionisti.

A Concorezzo apre lo Spazio Locale Giovani

Apre nelle prime settimane del 2023 a Villa Zoia a Concorezzo lo Spazio Locale Giovani, un luogo dedicato alla fascia d'età 11-17 anni, affidato ad educatori coordinati da Offerta Sociale nell’ambito del progetto Piano Locale Giovani. Gli educatori sono già al lavoro in città. Da due settimane infatti stanno incontrando, infatti, i giovani del territorio per iniziare a mappare le esigenze e le richieste dei ragazzi e delle ragazze di Concorezzo.

La sede sarà aperta, nel primo periodo, indicativamente una volta a settimana e già il 20 dicembre, nel corso dell'open day (dalle 14 alle 18), si potrà avere una prima idea di quanto in programma.

Una sala "riempita" di contenuti e progetti

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare l’imminente apertura dello Spazio Locale Giovani - ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni-. Si tratta di un’iniziativa concreta per i ragazzi e le ragazze di Concorezzo che in più occasioni, anche personalmente, ci hanno comunicato il loro disagio per la mancanza di spazi a loro dedicati. Questo è un primo importante passo in avanti in questo senso. Un passo pensato e strutturato con un progetto ben preciso. Non abbiamo infatti solo messo a disposizione una sala, ma la abbiamo soprattutto riempita di contenuti e di progettualità grazie al coinvolgimento di Offerta Sociale e dei suoi educatori professionisti.

Per contrastare anche il disagio giovanile

Questa iniziativa rappresenta, inoltre, un modo diretto e concreto per intervenire, con alternative strutturate, nell’ambito del disagio giovanile che, soprattutto in periodo post pandemia, ha colpito sensibilmente la fascia 11-17 anni. La scelta di destinare allo Spazio Locale Giovani una sala di Villa Zoia va proprio in questa direzione. Abbiamo deciso, infatti, di dedicare all’iniziativa uno spazio bello, nel cuore (anche geografico) del nostro Comune. Un modo per comunicare ai ragazzi e alle ragazze l’importanza che diamo a loro e a questo progetto.

L'invito dell'Amministrazione

L’invito per i giovani concorezzesi è quello aderire alla proposta semplicemente provando a partecipare alle iniziative che di volta in volta verranno comunicate. Un grazie, infine, ai nostri Servizi Sociali, per aver portato avanti questa iniziativa che, sicuramente, saprà dare una valida risposta alle richieste del territorio”.

Per informazioni è possibile contattare gli educatori dello Spazio Locale Giovani alla mail: centrogiovaniconco@gmail.com

