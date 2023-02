A Concorezzo arrivano le scope per tenere pulito... il campo da basket

Originale iniziativa a Concorezzo per tenere pulito il campo da basket. L'Amministrazione comunale, infatti, ha installato alcune scope a disposizione della cittadinanza per curare al meglio la struttura inaugurata solo poche settimane fa nel Parco Scaccabarozzi.

Ad annunciare l'introduzione delle scope a bordo campo è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha invitato tutta la cittadinanza a tenere pulito il nuovo campo da basket.

"Collaboriamo per tenere il campo da basket pulito - ha scritto il primo cittadino concorezzese - Oggi abbiamo installato ai bordi del campo le scope che potranno essere utilizzate per pulire la superficie prima e dopo le partite. Con un piccolo sforzo ci prendiamo cura delle nostre strutture. Grazie per la collaborazione".