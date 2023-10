A Concorezzo parte il progetto "Plogging nei Parchi": si comincia sabato 21 ottobre. Gli incontri saranno coordinati dai gruppi di plogger già attivi in paese. Primo appuntamento al Parco degli Alpini.

"Iniziativa di amore e rispetto per la nostra città"

Prende il via a Concorezzo "Plogging nei Parchi", il ciclo di appuntamenti a favore dell’ambiente. Gli incontri di pulizia profonda dei giardini e dei parchi cittadini saranno coordinati dal Gruppo di Plogger comunale. "Plogging nei Parchi" è aperto a tutta la cittadinanza che, grazie al kit che verrà distribuito nel corso dell’evento, potrà dedicarsi alla raccolta di piccoli rifiuti abbandonati all’interno delle aree verdi. Il primo appuntamento è in programma per sabato 21 ottobre alle ore 10.30 al Parco degli Alpini (parco giochi di via XXV Aprile).

"Si tratta di un’iniziativa di amore e rispetto verso la nostra città - sottolinea il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Grazie alla collaborazione del nostro gruppo di plogger coinvolgeremo anche la cittadinanza in momenti di pulizia profonda dei nostri parchi. Questi eventi non andranno a sostituire la periodica pulizia svolta dall’azienda incaricata dal comune. Saranno degli incontri in cui i parchi saranno puliti in modo “straordinario” anche per dare un messaggio educativo".

Attività molto sentita a Concorezzo

Il plogging è un'attività ludica sportiva inventata in Svezia che consiste nella raccolta di piccoli rifiuti mentre si corre o si cammina. L'Amministrazione comunale di Concorezzo, nel 2021, ha stretto un accordo con Cem Ambiente per sostenere i plogger che, in modo continuativo, si dedicano a questa attività che combina l'esercizio fisico con la pulizia di strade e parchi. E’ stato istituito il registro dei plogger a cui iscriversi per ricevere dal Comune il kit composto da guanti, pettorina con il logo e sacchetti per potersi dedicare al plogging in modo sicuro. I volontari attualmente iscritti al registro dei plogger comunale sono 44. Nel 2022 il Comune, inoltre, ha dato il via a un gruppo WhatsApp comunale dedicato ai plogger gestito dall’Ufficio Comunicazione a cui partecipa in modo attivo l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati. Uno strumento usato dai volontari per "fare rete" tra plogger, organizzare eventuali uscite di gruppo sul territorio e fare segnalazioni dirette all’Ufficio Ecologia.