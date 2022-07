A Concorezzo una preghiera per contrastare la siccità. Al termine della Messa di domenica sera don Angelo Puricelli ha benedetto i trattori disposti sul sagrato della chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

Sono giorni molto difficili per gli agricoltori del nosto territorio, alle prese con una siccità senza precedenti. Nei giorni scorsi Simone Melzi, titolare dell'omonima azienda agricola di Concorezzo, aveva scritto un lungo appello sulla propria pagina Facebook, sottolineando tutte le enormi criticità del momento.

"Un'annata così mai vista nella mia vita, una siccità dove mette in ginocchio un intera agricoltura, 26 anni di sogni 26 anni di sacrifici e sogni da realizzare, in 26 anni vedere gli occhi di tuo padre lucidi di soddisfazioni per come mandi avanti l'attività dei tuoi Avi - ha scritto Simone sui Social - Siamo arrivati al punto di non farcela più stanchi di questo stato ladro,stanchi di essere presi per il culo e nessuno fa valere i propri diritti. Non sappiamo nemmeno per quanto andremo avanti, teniamo duro fino a quando possiamo. Ricordati sempre senza agricoltura non c'è vita".