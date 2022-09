A Copreno è tornata la patronale: piazza Fiume in festa

Dopo tanti anni Copreno (frazione di Lentate sul Seveso) è tornata a festeggiare la patronale di Sant’Alessandro.

Copreno in festa per la patronale

Il tempo incerto non è riuscito a fermare il «festun»: sabato sera, 3 settembre 2022, il cuore della frazione, piazza Fiume, si è animata con giochi per bambini, musica, bancarelle, esposizioni di opere di artisti, street food e tante altre attrazioni. Un ritorno graditissimo per i residenti della frazione, reso possibile dalla collaborazione tra il Comune, la parrocchia e l’associazione Copreno in movimento, che da anni ravviva il territorio proponendo varie iniziative.

"Grazie a tutti i volontari"

Soddisfatto l’assessore alla Cultura, Matteo Turconi Sormani, che nei mesi scorsi insieme ai volontari si è messo all’opera per ripristinare questa importante ricorrenza dedicata al patrono, Sant’Alessandro martire, che cade canonicamente il 26 agosto. «Dopo tanti anni finalmente è tornata la festività della patronale - spiega l’assessore - Molti anni fa venivano organizzati i giochi dei rioni, quest’anno, in collaborazione con la parrocchia e Copreno in movimento, per ripartire, si è deciso di concentrarsi sulla piazza e una serie di eventi nella serata hanno fatto affluire tanti coprenesi. Grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile l’evento».

Tanti gli eventi culturali in programma

Ma il «festun» è solo il primo di una serie di eventi che caratterizzeranno il territorio prossimamente, con tante novità. Tra questi, Ville Aperte e la Fiera del Conte nel weekend del 17 e 18 settembre, Lentate Book Festival in biblioteca il 24 settembre e la festa del Mirabello il 7 ottobre.