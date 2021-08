A Desio arriva il market solidale: chi ha bisogno farà la spesa grazie a prodotti donati

Dall'iniziativa del "Carrello Sospeso", avviato con il primo lockdown, la Rete di Solidarietà Alimentare di Desio sviluppa un nuovo progetto per sostenere le famiglie in difficoltà: la "Posteria Sociale ". Si tratta di un market solidale dove le persone in difficoltà potranno fare la spesa con i prodotti donati.

Come funzionerà

La ‘Posteria Sociale’ (questo il nome del market) rappresenta un'attuale risposta alle esigenze delle famiglie in difficoltà, da realizzare in continuità con i supermercati, i negozi di quartiere e le associazioni di volontariato impegnate nella raccolta e distribuzione degli alimenti. Si tratta, come sottolineato dall'Amministrazione comunale, di un luogo nuovo, in cui verranno raccolti i generi alimentari a lunga scadenza prelevati dai Carrelli Sospesi allestiti nei punti vendita della Città.

I Servizi Sociali, in collaborazione con le associazioni di volontariato che partecipano al progetto, consegneranno alle famiglie dei voucher con un valore definito e il possesso del voucher darà modo alle famiglie di recarsi alla Posteria per la scelta dei prodotti. Questo luogo diventerà un nuovo soggetto della Rete dei Punti di Accesso al Welfare, che tende a ricostruire l'autonomia delle persone e recuperare la dignità personale di chi si trova in difficoltà.

Venerdì l'inaugurazione

L 'inaugurazione è in programma venerdì 6 agosto 2021 alle 18 presso i locali della Posteria Sociale, in via Grandi 3 a Desio, alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle imprese e delle associazioni di volontariato che la sostengono.

"Bisogni nuovi, una città generosa, dei commercianti disponibili, una rete di associazioni e di volontari consolidata sono i presupposti che ci lasciano affermare che è possibile aprire un nuovo servizio, la POSTERIA SOCIALE: un market solidale, dove le persone in difficoltà potranno fare la spesa con i prodotti donati, ma anche un luogo di socializzazione e di informazione che avrà anche il compito di fare particolare attenzione ad evitare lo spreco e al riciclo" ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino.

Una struttura organizzativa autonoma

L'avvio della Posteria Sociale è stato affidato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, al Consorzio Comunità Brianza che garantirà il coordinamento dei volontari coinvolti nel ritiro dei generi alimentari presso i punti vendita, nonché dell'accoglienza delle famiglie che accederanno alla Posteria per scegliere i prodotti, oltre ai rapporti con le imprese per lo sviluppo di nuove sinergie finalizzate anche ad evitare lo spreco alimentare.