Ladri in caffetteria, fuggono con le monete. Hanno girato le telecamere e forzato la porta antipanico: furto nella notte nel bar La Caffetteria di via Volta a Desio.

Ladri a segno alla caffetteria di via Volta

I furfanti, dopo aver messo ko le telecamere, con un piede di porco hanno forzato la porta di un’entrata secondaria. "Io ho l’abitudine di lasciare la cassa aperta, perché a parte la moneta non c'è altro. L’ho trovata completamente vuota" ha spiegato la titolare. Il bottino ammonta a circa duecento euro. A questo si aggiunge anche la spesa per sistemare la porta.

La scoperta al momento di aprire il bar

L’incursione è avvenuta alle 2.30 di notte: "Io l’ho scoperto solo la mattina dopo, quando ho aperto il bar - ha detto - Appena entrata sono andata dietro al bancone e mi sono resa conto che era tutto in disordine. Solo in un secondo momento mi sono accorta della porta divelta". Per la titolare si è trattato di un colpo mirato, non di una semplice bravata. Nelle scorse settimane erano invece state prese di mira le attività di parecchi negozi del centro e il Tigotà.