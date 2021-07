A partire dal 15 luglio 2021, nel Comune di Desio, inizierà la distribuzione gratuita porta a porta dei nuovi contenitori areati per l’umido, da utilizzare in casa.

A Desio arrivano i nuovi contenitori areati per l'umido

La consegna dei bidoncini da 10 litri verrà effettuata dagli operatori incaricati da Gelsia Ambiente e sarà anticipata da una campagna informativa attraverso manifesti, cartoline e locandine nei condomini.

Calendario di distribuzione

Di seguito il calendario di distribuzione. Le zone corrispondo a quelle della raccolta rifiuti:

• ZONA A1 – dal 15 Luglio al 27 Luglio 2021

• ZONA A2 – dal 25 Luglio al 7 Agosto 2021

• ZONA B1 – dal 5 Agosto al 21 Agosto 2021

• ZONA B2 – dal 5 Agosto al 21 Agosto 2021

• ZONA C1 – dal 21 Agosto al 31 Agosto 2021

• ZONA C2 – dal 21 Agosto al 31 Agosto 2021

(Escluse le Domeniche)

“L’Amministrazione comunale prosegue la sua campagna per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, che ha già dato buoni risultati. Infatti, nei mesi di marzo, aprile e maggio, la raccolta differenziata è stata di pochi decimi sotto l´80% – spiega l’Assessore all’Igiene Urbana Stefano Bruno Guidotti. Questa iniziativa si pone l’obiettivo di migliorare ulteriormente questo valore, aiutando a favorire la riduzione di peso e volume del rifiuto, eliminando i cattivi odori, garantendo una maggiore igiene e incrementando la resistenza dei sacchetti bio”.

Giornate di recupero

Per chi non dovesse essere presente a casa al momento della consegna, sono state programmate due giornate di recupero: sabato 4 settembre e sabato 11 settembre 2021. In questi giorni sarà possibile ritirare il bidoncino areato presso il magazzino di Gelsia Ambiente in Via Rossini 116 a Desio, dalle 09.00 alle 13.00 (occorre presentare la tessera sanitaria dell’intestatario TARI – Tassa sui Rifiuti). E’ possibile anche compilare una delega per la consegna.

Condomini

In accordo con il proprio amministratore di condominio, è possibile delegare una o piu’ persone responsabili per il ritiro collettivo del materiale. Gli operatori si rivolgeranno ai delegati per consegnare i contenitori per tutti gli utenti della scala/condominio.

Le zone di distribuzione sono consultabili anche sul sito www.gelsiambiente.it

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito e la G-App di Gelsia Ambiente.