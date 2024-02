A Desio cresce la raccolta differenziata, sfiorato l'80 per cento nel 2023, migliorando i risultati registrati negli anni precedenti. Lo scorso anno la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 79,80 per cento, in aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente (quando aveva raggiunto il 78,78 per cento). Un risultato che supera la media nazionale del 65per cento e quella regionale del 73per cento, come riportato nel Rapporto rifiuti urbani di Ispra del 2023.

Raccolta differenziata in crescita: ecco i dati

L'anno scorso la città ha prodotto complessivamente oltre 17.700 tonnellate di rifiuti, di cui circa ben 14.153 tonnellate differenziate. Nell'ambito dei rifiuti differenziati, l'organico si conferma come la frazione più raccolta, rappresentando il 24,7 per cento del totale, seguito dalla carta e cartone che costituisce circa il 15,7 per cento e dal vetro cavo con l'11,4 per cento. In termini quantitativi, la raccolta dei rifiuti organici ha superato le 3500 tonnellate, registrando una leggera contrazione dell'1,9 per cento rispetto al 2022. La raccolta differenziata della frazione cellulosica ha raggiunto le 2.233 tonnellate circa, mostrando un aumento del 7 per cento rispetto all'anno precedente, mentre la raccolta del vetro ha superato le 1.615 tonnellate, registrando una riduzione dell'1,7 per cento rispetto al 2022.

Fondamentali le campagne ambientali

Le campagne ambientali promosse dall’Amministrazione comunale con Gelsia Ambiente e l’attenzione e il controllo del territorio, hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della consapevolezza ambientale e nell'adozione di pratiche sostenibili all'interno della comunità locale. I dati dell’ultimo quinquennio (2019-2023) mostrano un aumento delle frazioni differenziate raccolte, passate da 13.671 a oltre 14.153 tonnellate, nonostante i quantitativi totali raccolti siano rimasti sostanzialmente stabili (17.500 tonnellate nel 2019 e 17.700 tonnellate nel 2023).

"Superata la media nazionale e regionale"

Così ha spiegato il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Andrea Villa:

"La nostra città non aveva mai raggiunto una percentuale così alta di raccolta differenziata. Sfioriamo l'80 per cento e superiamo ampiamente la media nazionale e regionale, è un dato molto soddisfacente che ci caratterizza in modo virtuoso rispetto ad altre aree del Paese. Questo risultato è merito soprattutto dei desiani, che dimostrano una consolidata e crescente attenzione verso la tematica ambientale e ci incoraggiano a proseguire in questa direzione. Nei prossimi mesi partiranno i lavori per realizzare la nuova piattaforma ecologica, una struttura importante e attesa da anni, che sarà un ulteriore strumento a disposizione dei cittadini, utile a incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata".

Controlli e sanzioni per abbandona i rifiuti

Villa ha anche ricordato il progetto pilota in piazza Giotto, "dove esiste un problema nel conferimento corretto dei rifiuti, per cercare di risolvere una questione che si trascina da anni. Si vedono dei risultati incoraggianti, ma c'è ancora molto lavoro da fare. In questo caso la sinergia tra l'ufficio ecologia, la Polizia Locale, Gelsia e i residenti si sta rivelando proficua. Siamo pronti a replicare questo schema laddove sia necessario un intervento simile. La stragrande maggioranza di chi vive e lavora a Desio ha un atteggiamento positivo rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti, ma, purtroppo, si registrano ancora inosservanze che pesano sul ciclo di raccolta e smaltimento. Per questo, oltre che per tutelare i comportamenti virtuosi della maggioranza dei cittadini, stiamo sempre più intensificando i controlli e sanzionando chi, per leggerezza o noncuranza, danneggia la collettività o abbandona indiscriminatamente i rifiuti sul territorio. Anche su questo versante ci sono risultati importanti".

Pelletti (Gelsia Ambiente): "Soddisfatti del lavoro svolto"

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che in questi anni abbiamo svolto in sinergia con l’Amministrazione comunale di Desio e degli importanti risultati raggiunti grazie al prezioso contributo della cittadinanza. – dichiara il presidente di Gelsia Ambiente, Luigi Pelletti – Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati per il futuro è quello di spingerci ancora più in alto e di superare l’80 per cento di raccolta differenziata, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla tutela del patrimonio ambientale che caratterizza e qualifica il nostro territorio". L'assessore Villa, infine, ha sottolineato "il valore e l’efficacia delle strategie e delle scelte innovative adottate". Negli ultimi anni è stato introdotto il sacco blu con tecnologia RFID, sono stati avviati i punti di raccolta PuntOlio, a cui si aggiunge la raccolta degli indumenti sul territorio, confermando così "il costante avanzamento verso il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare fissati dall'Unione Europea entro il 2035".