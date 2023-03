L'obiettivo è quello di migliorare costantemente la raccolta differenziata sul territorio e aiutare i cittadini a a evitare poiccoli errori che possono fare la differenza sulla analisi qualitative.

"Dove lo butto?" La nuova campagna di Gelsia e Comune di Desio per migliorare la raccolta differenziata

Con queste finalità Gelsia, in collaborazione con il Comune di Desio lancia una nuova campagna di comunicazione rivolta alla popolazione "Nel sacco della plastica non possono entrare tutti" che aiuta a spiegare come conferire i rifiuti nel sacco giallo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Cosa può essere buttato nel sacco giallo

La prima cosa da sapere, per una buona qualità della plastica da avviare a riciclo, è che nel sacco multimateriale leggero non può essere gettato qualsiasi oggetto di plastica, ma solo imballaggi, cioè i flaconi e i contenitori di casa che hanno contenuto del materiale solido o liquido (non tossico, né nocivo, né infiammabile) in plastica, alluminio, acciaio e banda stagnata di origine domestica. È bene ricordarsi, prima di metterli nel sacco, che gli imballaggi devono essere svuotati e ridotti di dimensioni.

Di seguito un vademecum per ricordarsi dove vanno conferiti i diversi rifiuti:

Manifesti e volantini per informare i cittadini

Nelle prossime settimane verranno diffusi manifesti, volantini e locandine, oltre che news e post tramite i canali web, app e social di Gelsia Ambiente. L’intento è dare un’ulteriore spinta alla raccolta differenziata, sensibilizzando quella parte di cittadinanza che ancora non separa correttamente questi importanti rifiuti, non permettendo così il prezioso recupero di questi materiali.

“Ringrazio Gelsia Ambiente per l’attenzione che sempre riserva a questi aspetti, anche attraverso la diffusione di materiale promozionale che spiega come conferire i rifiuti nel sacco giallo – spiega l’Assessore all’Ambiente Andrea Villa - Vogliamo coinvolgere tutta la comunità per sensibilizzare sul problema dell’utilizzo della plastica e per suggerire comportamenti pratici da adottare quotidianamente, in casa, in ufficio e non solo, per ridurne l’utilizzo”.

A disposizione anche un call center

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.