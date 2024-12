A Desio i Fili solidali in campo per l'autismo

A Desio solidarietà e creatività per l'autismo intrecciando fili a maglia. Un nuovo progetto per l'associazione Fili solidali.

I lavori a maglia di Fili solidali portano aiuto a nuovi progetti

Durante l’evento organizzato dalla Pro Loco di Desio per il centenario della città, sullo Yarn Bombing (graffiti a maglia) - è una forma di street art che sostituisce i tradizionali graffiti con opere colorate in tessuto, lavorate a maglia o uncinetto, che avvolgono oggetti pubblici - due gruppi solidali si sono incontrati, dando vita a una collaborazione speciale. Fabiana Ibba di Desio, di Fili solidali, ha incontrato Anna Didonato, rappresentante de L’arca creativa. Quest’ultima ha raccontato della raccolta fondi per una struttura di Lecco che si occupa di autismo, tema che l’associazione sostiene anche a causa di vicende personali, visto che alcune persone care alle componenti del gruppo sono affette da autismo. L’incontro è stato subito costruttivo.

Una collaborazione tra associazioni

"Ci siamo raccontate cosa facciamo; noi siamo attive nel creare prodotti a maglia solidale, ed è stato naturale offrire ciascuna all'altra un aiuto", ha spiegato Ibba. Fili solidali ha deciso di donare lavori artigianali come i cuscini dell’abbraccio, sciarpe e scaldacollo per la bancarella de L’arca creativa, contribuendo alla raccolta fondi. In cambio, il gruppo ha ricevuto una busta di gomitoli di lana, simbolo di un legame destinato a crescere. "Stiamo formando questa associazione, ci occupiamo di mercatini e, grazie al ricavato, sosteniamo l’autismo a Lecco", ha ricordato Didonato.