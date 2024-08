Nuova donazione di Fili solidali per i senzatetto

Una nuova donazione dell'associazione Fili solidali di Desio. Le volontarie Fabiana Ibba e Giusy Guarino si sono recate nella sede di Varedo del gruppo "Angeli della Strada" per consegnare cappelli, sciarpe, guanti senza dita, calzettoni e coperte per i senzatetto.

Sempre al lavoro le volontarie di Fili solidali

Ultimamente le volontarie di Fili solidali hanno ricevuto tante donazioni di lana e sciarpe: "Ho chiesto agli 'Angeli della Strada' se avessero bisogno dei nostri manufatti, ci hanno risposto di sì. Perciò, ci siamo date da fare e abbiamo fatto una consegna di qualche coperta, tanti cappellini, sciarpe, guanti e calzettoni". L’associazione ogni settimana è in grado di aiutare moltissime persone e famiglie, donando loro vestiti, medicinali, viveri di prima necessità e prodotti per l’igiene personale. Guarino e Ibba hanno fatto la consegna alla fondatrice Lucia Troilo.

Dopo la pandemia richieste in aumento

"Ci ha fatto molto piacere essere parte di questo progetto. Probabilmente continueremo a collaborare perché i senzatetto, ne hanno veramente bisogno". Sicuramente in autunno "torneremo a consegnare altri lavori anche perché dopo la pandemia le richieste sono aumentate moltissimo e l’unione diventa fondamentale per raggiungere obiettivi che da soli non si ottengono".

Il prezioso contributo delle volontarie

Fili solidali è un gruppo composto da una dozzina di donne che realizzano lavori a maglia e uncinetto per i senzatetto, per le case di riposo, per gli ospedali, e non solo. Collaborano con associazioni del territorio e condividono progetti con altri gruppi solidali.

"Riceviamo ogni tanto delle donazioni di lana e cotone che utilizziamo per i progetti. Oppure ognuna di noi compra la lana che le serve. Per quanto riguarda le spedizioni ogni volontaria contribuisce con la cifra che può mettere».

Si ritrovano due volte al mese di giovedì al centro Il Girasole di via San Pietro per consegnare i lavori e per ritirare il materiale "che ci è stato donato". Torneranno di nuovo dopo la pausa estiva, a inizio settembre. "C’è sempre qualcuno che vuole aggiungersi e questo ci fa molto piacere, le porte sono aperte", ha concluso Ibba