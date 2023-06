A Desio la Piazza vince il Palio degli Zoccoli

A Desio è la Piazza che si aggiudica la 33esima edizione del Palio degli Zoccoli. La gara con gli zoccoli dopo la sfilata in costume per le vie del centro città.

Prima vittoria al Palio di Desio per la contrada Piazza: "Abbiamo coronato un sogno"

Il podio si è colorato per la prima volta di bianco e rosa. Prima il corteo storico con la rievocazione della Battaglia di Desio del 1277, poi le undici contrade schierate ai nastri di partenza. La classifica finale di questa prima edizione post pandemica è stata: Piazza al primo posto, seguita dalla Bassa, con San Carlo che si è guadagnato la medaglia di bronzo. Quindi: Dügana, Prati, San Giovanni, San Giorgio, San Pietro al Dosso, Santi Pietro e Paolo, Foppa e Büsasca. Nessuna penalità in questa edizione. Dopo dodici anni di Palio ha trionfato la coppia di contradaioli composta da: Riccardo Schellino e Francesco Sangalli, della contrada della Piazza. Stefano Sala e Deborah Citterio, i maestri della contrada che rappresenta i canonici, entusiasti per il traguardo raggiunto: "Questo è l'ultimo Palio che corriamo e averlo visto è stato un sogno - hanno detto Schellino e Sangalli - Abbiamo collezionato in questi anni tanti secondi e terzi posti, ma il primo ci mancava, con oggi abbiamo coronato il nostro sogno".

In tantissimi a seguire, soddisfatti gli organizzatori

In tantissimi a seguire e a fare il tifo. Soddisfatti gli organizzatori. Il prevosto, don Gianni Cesena, ha partecipato per l’ultima volta al Palio visto che è stato nominato vicario episcopale a Lecco: "C’è davvero tanta emozione ed è stata l’occasione per vedere tante persone", ha commentato. "Sono davvero delle grandi soddisfazioni vedere che una manifestazione riesca così", le parole del sindaco, Simone Gargiulo. L’assessore alla Cultura e agli Eventi, Samantha Baldo, ha aggiunto:

"È andata benissimo, il tempo ci ha proprio graziato e devo dire che l'atmosfera che si respira è bellissima di unione e comunità. È proprio bello vedere tanta passione da parte chi di corre, sfila, ottima l’organizzazione e grande entusiasmo da parte dei cittadini che assistono al Palio degli Zoccoli. È una bellissima tradizione da preservare e portare avanti nel futuro così come ora".