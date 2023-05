Manca davvero poco ormai al tanto atteso Palio degli Zoccoli. L'evento, giunto alla sua 33esima edizione, si terrà domenica 4 giugno e come sempre prevede la rievocazione della storica battaglia di Desio (21 gennaio 1277) e delle origini delle 11 contrade della città, condotte da Ottone Visconti.

Tutto pronto per il Palio degli Zoccoli a Desio

Grande l'emozione del primo cittadino Simone Gargiulo a pochi giorni dal via alla manifestazione:

"11 nobili Contrade che si sfideranno il prossimo 4 giugno durante il tradizionale Palio degli Zoccoli - ha commentato - , un appuntamento tanto atteso dalla città e da tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio. Sarà una rievocazione molto partecipata della storica Battaglia di Desio, con le bandiere e i vessilli che sventolano festosi per le strade e sui balconi, che abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere di preservare, valorizzare e tramandare. Un dovere morale, civico, politico, storico, che sento fortissimo, non solo come Sindaco, ma anche come cittadino. Iniziative come queste contribuiscono a rafforzare l'identità cittadina e a riscoprire i costumi e le usanze del nostro Comune. Siamo orgogliosi dell'entusiasmo con cui le varie Contrade aderiscono ogni anno al programma del Palio, perché in questo modo arricchiscono la comunità desiana e la rendono ancora più unita e coesa, offrendo un’ulteriore occasione di divertimento e aggregazione, grazie a una formula che porterà la corsa nelle vie della città".

Oltre seicento i figuranti

Saranno oltre seicento i figuranti che domenica 4 giugno sfileranno nel corteo storico e che si sfideranno per togliere la vittoria e il primato alla contrada di San Pietro al Dosso, che ha vinto 9 edizioni eguagliando la contrada Foppa. Grazie a questa vittoria, Melissa Galimberti è la prima donna a rivestire il ruolo di Gran Maestro del Palio.

Il programma del 4 giugno

Il programma del 4 giugno prevede la partenza del Corteo da Villa Tittoni Traversi alle 18 e successivamente la sfilata lungo le vie Lampugnani, San Pietro, Gramsci, Corso Italia, Matteotti, Verdi, Bengasi, Garibaldi e Piazza Conciliazione. La sfilata sarà preceduta dal Gruppo sbandieratori e musici "Borgo Moretta-Alba".

Una volta arrivati in piazza Conciliazione ci sarà la lettura del proclama a cui seguirà la disputa del Palio e successivamente la proclamazione della contrada vincitrice.

Sabato 10 giugno infine alle ore 21 la festa di ringraziamento presso la contrada vincitrice.

L'assessore "Mi preparo con l'emozione nel cuore"

“Mi preparo a questa 33esima edizione del Palio degli Zoccoli, la mia prima come Assessore con delega alla Cultura, con l'emozione nel cuore - ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Samatha Baldo. Dopo settimane di lavoro a fianco del Comitato del Palio e dei maestri di Contrada, finalmente la città si tinge dei colori delle contrade e per le strade si respira aria di cultura e identità – aggiunge l’Assessore alla Cultura Samatha Baldo - Il Palio ha quella forza di farci sentire parte di una comunità, di risvegliare quel senso di appartenenza, di essere protagonisti di una storia. Divisi nella competizione ma uniti nella tradizione. L'identità di una comunità che si tramanda di generazione in generazione. Voglio fare un augurio a Desio e alla Comunità Desiana: che le nuove generazioni raccolgano il testimone di chi per anni ha portato avanti questa tradizione, tramandandola di anno in anno, di Palio in Palio”.

La griglia di partenza

Durante la presentazione dell’evento è stata estratta la griglia di partenza. La disposizione: Bassa, san Giorgio, san Giovanni, Busasca, santi Pietro e Paolo, Piazza, Prati, Dugana, san Carlo, Foppa e san Pietro al Dosso. Il drappo con cui sarà premiata la contrada vincitrice è firmato dall’artista Arturo Donadoni. L’opera raffigura delle ali trafitte che rappresentano gli innocenti, gli unici a subire la guerra decisa dai potenti, come i desiani con Torriani e Visconti. Sabato 20 maggio, invece, i contradaioli hanno giurato in Basilica e si è tenuta l’ investitura dei maestri di contrada.

La presentazione del libro

Inoltre mercoledì 31 maggio sarà presentato il libro ‘La Battaglia di Desio 1277’ di Alberto Peluffo, in cui saranno illustrati i fatti storici su cui si fonda il Palio degli Zoccoli. L’evento si terrà alle ore 21 in Villa Tittoni presso la sala Sostare, via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, Desio. Per info: Biblioteca civica, telefono 0362392317, email: desio@brianzabiblioteche.it