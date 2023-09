A Desio la torta del cuore e solidarietà all'ospedale

A Desio la torta del cuore e un aiuto per l'ospedale. Torna l'iniziativa in concomitanza con la festa patronale cittadina. Il ricavato sarà devoluto per l'acquisto di un macchinario per le necessità del Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale Pio XI di Desio.

Torna la torta del cuore, un macchinario per l'ospedale

E’ partita la prevendita dei biglietti della torta del cuore targata 2023, l’iniziativa che ogni anno accompagna la Festa di Desio: il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un dispositivo medico da donare al nosocomio cittadino. I biglietti per la prevendita possono essere richiesti alla Pro Loco di Desio all'indirizzo di posta elettronica prolocodesio@gmail.com, oppure presso la Bocciofila Parco in via Cavalieri di Vittorio Veneto, tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30.

Gli esercizi che aderiscono all'iniziativa

Sono diversi gli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa: Bea Leoni, via Per Cesano 4 - Desiocasa, via Lampugnani 1/A - Da capo a piedi, corso Italia 71 - Trasparenze, corso Italia 75 - Ottica Brioschi, via Garibaldi 86 - Birrificio rurale (Fulvio Riccobono), via Del Commercio 2 - Ferramenta Colombo (Stefania Sala), via Matteotti 65 - Boutique dei fiori (Serena, corso Italia 78 - Ristorante Tramonto (Henim Enam), via XXV Aprile 5 - Piccadilly Mood, via Garibaldi 85 - Ottica VisionEvelin, corso Italia 10. Durante la Festa di Desio, la torta sarà distribuita il 30 settembre dalle 14 a lle 18.30 e il primo ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 in vari punti del centro, mentre il 2 ottobre dalle 9 alle 12.30 in piazza Conciliazione.