A Desio lo spettacolo contro la mafia per Carlo Alberto Dalla Chiesa

A Desio lo spettacolo contro la mafia in ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una serata particolarmente partecipata a Parco Tittoni, nel segno della legalità. La rappresentazione teatrale di "Forte come la morte è l'amore" è un'iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione culturale Mnemosyne di Monza, ideato da Ettore Radice e diretto da Loredana Riva.

Dalla Chiesa è un'icona della lotta alla mafia

"È una serata importante perché con questo spettacolo vogliamo ricordare la figura del generale Dalla Chiesa, che rappresenta un’icona per la lotta alla mafia. Lui rappresenta tutti coloro che prima e dopo di lui hanno dato la vita per questa guerra contro la criminalità che pare non finire mai"

ha affermato il sindaco di Desio Simone Gargiulo, che ha introdotto così la serata dedicata allo spettacolo contro la mafia per ricordare il generale Dalla Chiesa e la seconda moglie Emanuela Setti Carraro. La rappresentazione si è focalizzata sull'incontro tra i due e sui loro scambi epistolari nei mesi che hanno preceduto l'attentato in cui sono morti, avvenuto a Palermo il 3 settembre 1982.

Gli scambi epistolari del Generale

Dopo la morte della prima moglie Dora Fabbro, il generale Dalla Chiesa ha conosciuto un periodo difficile di solitudine e di continui trasferimento per via dei pericoli che correva a causa della sua professione. Il periodo finale della sua vita è stato però rasserenato dalla presenza di Setti Carraro e dalle numerose lettere con lei scambiate. Così ha ricordato il primo cittadino:

"Rimanevano in contatto con uno strumento per noi lontanissimo, le lettere. Per noi è difficile da immaginare, ma allora era l’unico modo per sentirsi davvero vicini, nonostante la distanza e le difficoltà"

Una serata dedicata alla legalità

La serata, dedicata alla legalità, è stata organizzata dall'Amministrazione comunale insieme a Mondovisione, che cura le serate estive a Parco Tittoni.

"Ringrazio i vertici della nostra Compagnia dei Carabinieri di Desio, il comandante della Polizia Locale e le infermiere volontarie della Croce rossa per essere presenti a questa serata. Ringrazio anche l'assessore, i consiglieri comunali e ovviamente tutto il pubblico presente".

Anche noi cittadini abbiamo un ruolo nella lotta

Il sindaco ha ribadito l'importanza di essere cittadini attivi e consapevoli nella lotta alle mafie, anche partecipando a serate simili, che ricordano le vite di coloro che si sono sacrificati per il bene comune:

"Un ruolo importante lo abbiamo anche noi come cittadini, se non per debellare, per tenere l’asticella il più in basso possibile rispetto all’invasività di questo mostro".

Lo spettacolo è stato visto da numerosi cittadini che hanno affollato il parco di Villa Tittoni.