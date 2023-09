A Desio manca poco alla riapertura del parco di Villa Tittoni. I cancelli dell'area verde, chiusi dopo la tromba d'aria del 24 luglio, restano per il momento chiusi al pubblico, ma è questione di giorni. Date precise non ne vengono date, per evitare che possa non essere rispettato il termine.

A breve riapre il parco di Villa Tittoni, off limits dal 24 luglio

Il sindaco, Simone Gargiulo, con il vicesindaco, Andrea Villa, hanno effettuato un sopralluogo ne parco di Villa Tittoni per una verifica rispetto alla situazione dell’area verde. "Quando siamo entrati dopo la tromba d’aria del 24 luglio c’erano alberi caduti ovunque, ora molto è stato fatto. Mancano gli ultimi interventi", spiega il primo cittadino.

Oltre un centinaio gli alberi colpiti, molti quelli abbattuti

Il vicesindaco, Andrea Villa, rimarca:

"Nel parco sono cadute, danneggiate e abbattute in tutto un centinaio di piante. All’interno sta operando la Tieffe, la ditta che si occupa della manutenzione del verde in città, con diverse squadre. E’ entrata negli ultimi dieci giorni del mese d’agosto, visto che la priorità dovevano essere le scuole e c’erano altre situazioni urgenti da mettere in sicurezza. Ora, però, sta lavorando a pieno regime nel parco. C’è ancora un po’ da fare, anche se la maggior parte di rami e tronchi sono stati portati via. Resta da sgomberare l’ultimo lotto di tronchi e ramaglie che sono rimasti".

Il sindaco: "L'impresa sta lavorando a pieno ritmo"

Il sindaco ricorda che "l’area giochi non ha per fortuna subito danni. Purtroppo l’ondata violenta di maltempo ha colpito alberi importanti e di grosse dimensioni, e rimuoverne anche solo uno richiede parecchie forze e tempo. In ogni caso l'impresa sta lavorando senza sosta. Il danno è stato clamorosamente esteso, e c’è stato tanto da fare, ma sono gli ultimi giorni di lavoro». Per questa settimana, comunque, il parco dovrebbe riaprire. Intanto, ha riaperto la parte su via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove si trova la Bocciofila, e in città la parte degli orti di via Oslavia che mancava. Nei giorni scorsi erano arrivate le proteste del Pd di Desio che aveva rimarcato: "Parco ancora chiuso dopo 40 giorni".