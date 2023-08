Emergenza maltempo: a Desio oltre 20 milioni di danni. Il Comune in settimana ha già stanziato 700mila euro per il pronto intervento sulle proprietà comunali, oltre 16 milioni e mezzo di euro per i danni ai privati e 5 milioni per il ripristino dei beni pubblici nell’arco del prossimo biennio. Sono queste le cifre stimate per far fronte ai danni subiti dai nubifragi che si sono abbattuti sulla città di Desio lo scorso 21 e 24 luglio.

Maltempo: danni per 5 milioni ai beni pubblici e oltre 16 milioni ai privati

A dieci giorni dal più importante evento calamitoso, la Giunta Comunale ha subito approvato, con una seduta straordinaria, una prima variazione di bilancio in via d’urgenza con un prelievo dall’avanzo di Amministrazione (disponibile per spese correnti) per un totale di 600mila euro, destinati all’imminente ripristino dei danni al patrimonio e alla circolazione. Altri 50mila sono stati stanziati da Gsd – Gestione Servizi Desio, la società che gestisce i servizi cimiteriali, e 50mila da Enel Sole, che si occupa dell’illuminazione pubblica sul territorio.

Centinaia gli alberi completamente sradicati

Spiega il sindaco, Simone Gargiulo:

“Desio, come avete purtroppo visto tutti, è stata colpita da una tromba d'aria, un evento di una portata incalcolabile e imprevedibile che ha causato una serie di danni ingenti a beni pubblici e privati . Centinaia gli alberi caduti a terra (completamente sradicati) con danno alla circolazione un po' in tutte le direttrici. Ricordo a tutti che è ancora in vigore l’ordinanza 204 del 24 luglio per il divieto di utilizzo di alcuni gli spazi pubblici aperti, sul sito del Comune di Desio, nella pagina @EmergenzaDesio, è possibile trovare tutte le info aggiornate, anche sulle graduali riaperture”.

Colpite le scuole, il centro sportivo e le case comunali

Danneggiamenti ovunque, sia al patrimonio pubblico che quello privato:

“Per quanto riguarda le scuole, le criticità di maggior rilievo sono stati nei giardini, dove sono caduti parecchi alberi, è stato rilevato anche qualche danno ai tetti, ancora in corso di valutazione, alle Tolstoj e alle Gavazzi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Martina Cambiaghi - Un problema ha riguardato anche le case comunali, che, comunque, sono state messe in sicurezza nell’immediato. Il gestore del centro sportivo ha segnalato la caduta di diverse piante, danni a panchine, gazebo e tendoni allestiti per il camp estivo. Colpiti anche i vetri degli spogliatoi, i campi da tennis coperti e la struttura del palaghiaccio”.

Ma anche parecchi cartelli stradali sono stati abbattuti: “Per sistemare la segnaletica verticale è stata incaricata una squadra di operai per il ripristino, che sarà affiancata da altro personale a partire dalla prossima settimana”. Danni dunque alle infrastrutture pubbliche e private (edifici comunali, scuole, case comunali, centri sportivi, caserme, cimiteri e altro ancora), al verde pubblico, all’illuminazione pubblica, agli scarichi fognari, alla segnaletica stradale, agli impianti semaforici e non solo. Nei giorni scorsi i tecnici comunali e il Corpo di Polizia Locale hanno provveduto a inviare le schede Rasda (Raccolta Schede Danni) per la stima dei danni del maltempo in città a Regione Lombardia.

"Un grande lavoro di squadra, grazie a tutti"

“Ringrazio tutte le persone che a vario titolo si sono prontamente adoperate per gestire l'emergenza: Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, tutte le Forze dell’ordine, Volontari del Verde, Guardie Zoofile Volontarie del Noetaa di Monza Brianza, Associazione Carabinieri in Congedo - sede di Desio, Gelsia Ambiente, ufficio tecnico comunale e tanti altri ancora, che hanno svolto un grande lavoro di squadra – aggiunge il vicesindaco e assessore all’Ambiente e Sicurezza Andrea Villa – Stiamo cercando di ripristinare tutto, soprattutto le urgenze, nel più breve tempo possibile. Intanto siamo sempre di supporto anche ai privati che sono rimasti danneggiati. Sarà nostra costante cura tenere aggiornata tutta la cittadinanza attraverso i nostri canali istituzionali”.

Le cifre stimate per il ripristino

Nell'immediato sono stati previsti 200mila euro per la messa in sicurezza di edifici pubblici e case comunali, 300mila per la sistemazione di parchi pubblici, giardini e verde viario, nonché 50mila per le aree cimiteriali, 100mila per il ripristino di strade, infrastrutture e segnaletica stradale, 50mila per gli impianti di illuminazione pubblica e i semafori.

La conta dei danni

Sono indicativamente 1400 le richieste di privati per la conta dei danni subiti: 1100 relative alle abitazioni principali, abituali e continuative che risultano compromesse nella loro integrità funzionale, per una cifra stimabile in 12.250.000 di euro, mentre oltre 300 quelle che riguardano le attività economiche e produttive, quantificabili in 4.510.000 di euro (di cui 1.840.000 per il comparto industriale, mille per il comparto artigianale, 1.500.000 per il comparto commerciale e terzo settore, 50mila euro per il comparto turistico, 60mila euro per il comparto assistenziale e socio-sanitario, 60mila euro per il comparto agricolo). Dal Comune precisano che le cifre inserite non danno diritto automatico ad alcun rimborso, ma sono solo finalizzate a indicare sommariamente i bisogni della città di Desio. I tecnici stanno continuando a conteggiare sia i danni al patrimonio pubblico sia quelli dei privati cittadini. Qualora saranno stanziate dal Governo le somme eventualmente destinate allo stato di emergenza, saranno pubblicate online le schede puntuali di ricognizione destinate ai soggetti privati, con le necessarie istruzioni per la compilazione.

Per il completo ripristino stimati due anni

E’ di due anni l’arco di tempo valutato per l'intervento di ripristino della completa funzionalità della rete viaria, delle infrastrutture pubbliche (edifici comunali, case comunali, impianti sportivi, scuole e aree cimiteriali), dei giardini e parchi e verde viario, degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, dei beni culturali (Villa Tittoni Traversi), delle strutture socio - sanitarie comunali (centro diurno disabili e centro anziani). L’importo per la sistemazione è stato espresso in 5 milioni di euro: 3.500.000 destinati agli edifici comunali, 500mila alle case comunali, 500mila al verde pubblico e 500mila alle strade.

Apertura straordinaria della piattaforma ecologica

Evidenzia il vicesindaco Andrea Villa:

“Attenzione, solo per la prossima settimana, in via del tutto eccezionale, sarà possibile mettere il verde nel sacco blu ed esporre un massimo di tre o quattro sacchi. La piattaforma ecologica di via Einaudi 3 resterà aperta anche nei giorni di mercoledì e venerdì ai privati cittadini sino al 12 agosto, proprio per garantire un servizio su più giorni in questa fase di emergenza”. In attesa della prossima raccolta del verde, in calendario nei giorni 7, 8 e 9 agosto sarà possibile conferire nei sacchi blu con microchip gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di cortili, aree esterne di pertinenza e altro. Il rifiuto dovrà essere conferito nei giorni di raccolta del secco. Qui tutte le modalità di raccolta e i consueti orari di accesso alla Piattaforma Ecologica:https://www.gelsiambiente.it/servizi-ai-comuni/desio/

Le segnalazioni per l'illuminazione pubblica

Tutte le richieste di intervento per eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite il numero verde 800901050, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all'operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non sia presente, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com. A disposizione anche l' App gratuita Enel X YoUrban, che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi in maniera semplice e veloce tramite smartphone.