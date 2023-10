A Desio oltre 200 allo screening cardiologico gratuito per la prevenzione

A Desio oltre 200 allo screening cardiologico per la prevenzione organizzato grazie a tanti volontari in centro. Un controllo gratuito per monitorare alcuni parametri.

A Desio lo screening cardiologico gratuito

Informazione e prevenzione sono le parole chiave dell’iniziativa organizzata in occasione della giornata di prevenzione cardiovascolare e metabolica organizzata dal Comitato Ovest Brianza Antonio Colombo (Cobac). L’iniziativa si è svolta in piazza Conciliazione e in sala Castelli, all’interno del Centro parrocchiale. A sottoporsi allo screening sono state 203 persone, un controllo gratuito volto a monitorare alcuni parametri come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito e la colesterolemia. Effettuato anche l’elettrocardiogramma.

"Riscontro molto positivo"

"Siamo soddisfatti, abbiamo avuto un riscontro molto positivo da parte della cittadinanza come dimostrato dal grande numero di persone che hanno aderito – ha affermato Marianna Spina, del Cobac – Ringrazio tutti i medici, i volontari della Croce Rossa presenti, le infermiere del reparto di Cardiologia dell’ospedale Pio XI, la parrocchia, i medici di medicina generale, la farmacia Piccaluga, che hanno collaborato e permesso di realizzare questa importante iniziativa".

"Un'iniziativa importante per la prevenzione"

Patrocinato dal Comune di Desio e da Asst Brianza, lo screening è stato realizzato grazie al contributo di tutti. I volontari della Croce Rossa Italiana nello stand di piazza Conciliazione hanno mostrato alla cittadinanza come eseguire le manovre salvavita, fondamentali in caso di emergenza. "Siamo contenti di appoggiare queste importanti iniziative che si concentrano sul tema della prevenzione", ha rimarcato il sindaco Simone Gargiulo.

Su 203 persone visitate 158 sono di Desio

Rispetto alle persone sottoposte a screening, 158 sono residenti a Desio, 11 a Seregno, 6 a Bollate, 4 a Seveso, a Limbiate e Castiraga Vidardo, 3 a Cesano Maderno e Lissone, 2 a Varedo, Nova Milanese, Muggiò e Verano Brianza, 1 a Bovisio Masciago e a Milano. Per quel che riguarda l'età, il maggior numero di persone visitate hanno tra i 71 e 80 anni (57), 52 quelle che hanno tra 61 e 70 anni, 45 tra 51 e 60 anni, 21 tra 81 e 90 anni, 18 tra 31 e 50 anni 10 tra 0 e 30 anni, nessuna over 90. I più hanno saputo dell'iniziativa con il passaparola (94), 62 attraverso il volantino, 32 tramite social o stampa, 4 in altro modo.