A Desio torna il kit di benvenuto per i neonati: in distribuzione gratis nelle farmacie

Un pacco dono con prodotti, informazioni e servizi per la prima infanzia e per la famiglia. Un kit di benvenuto a tutti i nuovi nati. Distribuito senza distinzioni di reddito e a costo zero per il Comune di Desio, il progetto è sostenuto dall'intervento di un pool di aziende che offrono il loro supporto condividendo i valori dell'iniziativa.

A Desio torna il kit di benvenuto per i neonati

Il kit di benvenuto, assemblato in un pratico sacchetto riutilizzabile, viene consegnato alle famiglie attraverso le 3 farmacie comunali presenti in città, dove lo scorso anno a ritirare il dono è stato il 90% dei beneficiari.

All'interno le famiglie possono trovare crema di riso , salviettine per il cambio, frutta frullata, olio per il corpo, detergenti e creme e alcune brochure informative.

"Un sostegno concreto"

“Il Comune di Desio – commenta l’Assessore ai Servizi Demografici Jenny Arienti – continuerà a offrire alle famiglie un sostegno concreto per la cura e la crescita dei bimbi e le bimbe nel primo anno di vita. Un modo per dare ai piccoli neonati un caloroso benvenuto da parte della loro città e, allo stesso tempo, partecipare alla gioia di tanti neogenitori. E’ nostra intenzione proseguire in questa direzione, moltiplicando le occasioni di collaborazione, per una città sempre più inclusiva e vicina alle famiglie”.

Una iniziativa di successo e per questo si replica