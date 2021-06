La rassegna SuoniMobili torna a Desio: musica in tour per le vie della città da fine giugno ad agosto

Musica itinerante per le vie della città di Desio, con note africane messicane e brani jazz, che animeranno i quartieri cittadini e Villa Tittoni. Sono otto gli appuntamenti organizzati a Desio dall’Associazione Musicamorfosi, in collaborazione con il Comune, che rientrano nella più ampia rassegna ‘Suoni Mobili’, giunta ormai alla sua 12ma edizione, sotto la direzione creativa di Saul Beretta. I musicisti gireranno per città, esibendosi nei diversi punti del territorio.

La rassegna SuoniMobili torna a Desio: musica in tour per le vie della città

Si terrà mercoledì 30 giugno alle 21 nel centro storico la prima delle performance musicali in programma ‘Tempesta di percussioni’, che poi proseguirà sino al 6 agosto in base a un calendario prestabilito.

“Anche quest’anno abbiamo voluto animare la stagione estiva scegliendo di accostare iniziative in centro città con altre diffuse nei quartieri: l'idea si inserisce nella logica di città policentrica che stiamo coltivando da anni. Non esiste un solo centro di Desio, ma tanti centri di interesse e aggregazione distribuiti nei quartieri cittadini”, spiega il Sindaco Roberto Corti.

Multiculturalismo e inclusione

“Questa è una rassegna ormai consolidata nel tempo e vanta un indiscusso successo di pubblico in tutta la Provincia di Monza e Brianza - dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. Il programma si sviluppa tematicamente attorno ai due coordinate fondamentali: il multiculturalismo e l’inclusione. Quest’ultima si declina attraverso l’accessibilità e lo spirito di partecipazione dei concerti di Suoni Mobili, invitando cittadini (e non solo) di ogni età o gusti musicali a divenire pubblico del Festival con i concerti itineranti di Musica Mobile".

Il programma completo

30 giugno, ore 21 - TEMPESTA DI PERCUSSIONI - Via Garibaldi e Corso Italia

5 luglio, ore 20.30 - CILLA CILLA - Zona Stazione e San Giorgio

12 luglio, ore 20.30 - BANDAKADABRA - Quartiere Spaccone

19 luglio, ore 18.30 - BARACCONE EXPRESS - Quartiere san Giovanni Battista e Bolagnos

26 luglio, ore 20.30 - SERENATE MARIACHI - Quartieri San Pietro/Paolo e san Carlo

2 agosto, ore 20.30 - MODULATUS PROJECT - Quartiere Prati

4 agosto, ore21 - MARIA MAZZOTTA - Villa Tittoni, via Lampugnani 62

6 agosto, ore 21 - L’ANNO CHE VERRA’ - Villa Tittoni, via Lampugnani 62