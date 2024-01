A Desio torna l'Università del tempo libero

L'Università del tempo Libero (Utl) di Desio riprenderà le sue attività dal 15 gennaio al 24 maggio, grazie all'iniziativa della Comunità Pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino, della Parrocchia dei Santi Siro e Materno, in collaborazione con la Cooperativa Pro Desio – Acli di Desio negli spazi della Pro Desio e, "Il Centro".

L'Università del tempo libero riparte a metà gennaio

Una novità per i desiani. Nata negli anni Novanta, l'Utl aveva dovuto subire uno stop con il Covid. Un'iniziativa che, come hanno evidenziato gli organizzatori, mira a favorire la cultura e la socializzazione attraverso la proposta di corsi su argomenti specifici e la realizzazione di attività creative e artistiche. I corsi si terranno dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, nel centro parrocchiale della Basilica Santi Siro e Materno, accessibile da via Portichetto 19, o nella sede della Cooperativa Pro Desio Acli, in via Garibaldi 81. Massimo Brioschi, professore e appassionato storico desiano, si metterà a disposizione come docente volontario:

"Sono molto contento per questa iniziativa che riprende quest’anno - ha commentato - Abbiamo voluto partire subito, senza aspettare settembre. Ringrazio Mariarosa Galimberti per tutto il lavoro che ha svolto. Lei aveva visto spegnersi la vecchia Utl con il Covid, nata negli anni Novanta, e ora ha ripreso tutti i contatti per riaprirla. C’è stata anche una forte collaborazione con la Pro Desio per alleggerire il peso dei corsi con un’affluenza maggiore. Stavolta questa iniziativa ha collegato tante realtà insieme. E ci sarò anch’io".

Tanti i corsi tra cui scegliere

Sono diversi i corsi previsti, ce ne sono di più pratici e di cultura generale: a spasso per Desio, amico fragile (De Andrè), incontri con l’arte, la Bibbia, una breve storia della Chiesa, il burraco, il cinema, il dialetto brianzolo e milanese, filosofia, galateo e buone maniere, geo documentari, il mondo della fotografia, musica, la poesia specchio di vita, psicologia, scrittura creativa e sensoriale, storia dell’arte, storia della letteratura italiana, storia del teatro, ci saranno lezioni sul Medioevo, ma anche sul Novecento, per le lingue straniere: inglese, spagnolo e tedesco. Sono previste attività tecnico-pratiche, balli ottocenteschi, informatica, dipingere nel Medioevo, disegno, pittura ad acquerello, pittura su stoffa e ceramica. Per chi fosse interessato ci si può iscrivere fino a venerdì 12 gennaio in via Portichetto 19 e, per maggiori informazioni, si può chiamare il numero 331.1201953 dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì a venerdì o inviare una email a utl.desio.mb@gmail.com.