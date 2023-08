A Desio un polo dell'educazione stradale. Il Consorzio autoscuole Groane e il Consorzio Brianza autoscuole hanno sottoscritto un nuovo patto con il Comune

Educazione e sicurezza stradale sono le parole chiave del progetto che si rinnova nell’area di via Agnesi a Desio.

L’area in questione è quella di proprietà comunale che, da circa dieci anni è in concessione al Consorzio Groane Autoscuole, dal 2016 anche ad altre due scuole guida e dal 2019 pure al Consorzio Brianza Autoscuole, per consentire le esercitazioni di guida e i relativi esami (a patto di mantenerla pulita e in buono stato e di erogare prestazioni gratuite in accordo con il Comune). Nei giorni scorsi c’è stato il rinnovo dell’assegnazione dell’area, che ha visto l’introduzione di diverse novità.

Laboratori per le scuole

Le autoscuole continueranno ad offrire in particolare corsi alle scuole: dieci classi delle scuole primarie saranno coinvolte in un laboratorio di due ore, e 33 classi delle scuole secondarie di primo grado affronteranno sia lezioni teoriche che pratiche. In particolare, gli alunni delle terze medie verranno introdotti alla guida del motorino.

Il coinvolgimento delle scuole, come spiegato nel progetto approvato dalla Giunta Gargiulo, è volto ad insegnare anche ai più giovani il modo corretto di fruire delle infrastrutture stradali e prevedere eventuali comportamenti pericolosi.

Corsi per la Polizia Locale e i giovani

Gli agenti della Polizia Locale frequenteranno un corso di aggiornamento sull’utilizzo del cronotachigrafo e una persona all’anno, selezionata dai Servizi sociali comunali, un corso gratuito per conseguire la patente di guida.

Coinvolti, altra novità, anche i ragazzi del Centro di formazione professionale Bianchi, del Consorzio Desio Brianza, e i frequentatori del servizio Hub Giovani del Comune di Desio, a cui saranno rivolti dei corsi di educazione stradale sulle responsabilità civili e penali stradali, la sicurezza e i rischi alla guida. Per mantenere aggiornati gli over 65 sulle regole della strada e i dispositivi presenti nelle automobili più nuove verrà inoltre riproposto il corso di sicurezza stradale al centro ricreativo "Il Girasole".

Il rinnovo dell'accordo

Ad aderire al nuovo accordo sono stati il Consorzio autoscuole Groane, di Garbagnate Milanese, e il Consorzio Brianza autoscuole, di Seregno, mentre le due piccole autoscuole cittadine, scaduta la convenzione, hanno deciso di non procedere con il rinnovo.