In occasione del Giorno del Ricordo 2023, l'Amministrazione Comunale di Desio organizza una cerimonia pubblica per rievocare le vittime delle Foibe e l'esodo degli italiani dai territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

A Desio una cerimonia pubblica per non dimenticare le vittime delle Foibe

La commemorazione sarà celebrata a Desio venerdì 10 febbraio in via Martiri delle Foibe alle 12, dove sarà deposta una corona d’alloro presso l’area verde. Saranno presenti il Sindaco del Comune di Desio, Simone Gargiulo, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e altre Autorità. Per l’occasione si potrà assistere a una lettura teatrale tratta dallo spettacolo ‘La nave del Ritorno’ sulle foibe, a cura di Aleph Teatro.

Uno spettacolo in Villa Tittoni

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21, in Villa Tittoni si terrà lo spettacolo teatrale in memoria di Norma Cossetto e a cura di VERTEX TEATRO.

Chi era Norma Cossetto? Italia, settembre 1943. Dopo l'armistizio e la fuga del Re, i teatri di guerra del Nord-Est vedono l'avanzare dei partigiani di Tito. Al centro del racconto, in questo drammatico contesto storico, la figura della giovane studentessa istriana, barbaramente violentata, uccisa e gettata in una foiba dai partigiani titini.

L'ingresso allo spettacolo è libero con prenotazione sul sito www.villeaperte.info/eventi. Per info telefonare ai numeri 0362392235 – 0362392240 oppure inviare un’email all’indirizzo cultura@comune.desio.mb.it.

Il 10 febbraio

Istituito con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004 secondo la quale «la Repubblica riconosce il 10 febbraio una giornata in cui conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale», il Giorno del Ricordo - ricorda l'Amministrazione comunale di Desio - rappresenta il momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento.

Giorno del Ricordo, perché il 10 febbraio?

E’ stato il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, prima appartenenti all’Italia.