Simone Gargiulo presidente dell'assemblea dei sindaci del Distretto di Desio. La nomina è stata definita durante la Conferenza dei Sindaci di Asst (Azienda Socio-Sanitaria Territoriale) Brianza per eleggere il proprio Consiglio di Rappresentanza, in cui sono stati definiti gli organismi delegati dai Sindaci dei Comuni del territorio che afferiscono alla stessa Asst. Il suo vice è Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno.

Il commento del sindaco Gargiulo, nominato presidente del Distretto di Desio

"La nomina riguarda il nostro Distretto, che comprende l'ospedale Pio XI, il nostro ospedale - il commento del sindaco, Simone Gargiulo - Il fatto che si sia deciso di assegnare la presidenza a me, come sindaco della città di Desio, è un segnale molto positivo. Sono orgoglioso, per la nostra Amministrazione e per Desio. Ci tengo anche a dire che è il frutto che stiamo raccogliendo del grandissimo lavoro che ha fatto l'assessore alle Politiche sociali, Fabio Sclapari, a livello di ambito a partire dalla nostra elezione, più di un anno fa. E per questo lo ringrazio. E' un lavoro che evidenzia come, a livello trasversale, si va verso obiettivi comuni. L'ospedale per noi è importantissimo, con Asst Brianza abbiamo un ottimo rapporto. Pertanto, anche con il vicepresidente, Gianpiero Bocca, lavoreremo affinché l'ospedale di Desio abbia il posto che gli spetta nella sanità brianzola e non solo. Con questo obiettivo lavoreremo tutti con grandissimo impegno".

Il Consiglio di rappresentanza

Per quel che riguarda le nomine, il Consiglio di rappresentanza ha come presidente Egidio Riva, assessore Welfare e Salute del Comune di Monza; vicepresidente Marco Citterio, sindaco di Giussano. Gli altri componenti eletti sono: Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza; Matteo Figini, assessore di Varedo; Maria Teresa Foà, assessore di Vimercate. I componenti del Collegio dei sindaci di Ats Brianza sono: Alessia Borroni, sindaco di Seveso, Egidio Riva, Flavio Polano, sindaco di Malgrate, Guido Agostoni, presidente della Conferenza dei sindaci di Asst Lecco.

Le nomine per i Distretti

Per quel che riguarda i Distretti, per il Distretto di Carate Brianza presidente è Patrizia Lissoni, assessore di Vedano, vicepresidente è Samuele Consonni, sindaco di Verano. Per il Distretto di Desio presidente è Simone Gargiulo, sindaco di Desio, il vice è Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno. Per il Distretto di Monza presidente è Laura Varisco, assessore di Villasanta, vicepresidente, Egidio Riva, assessore di Monza. Per il Distretto di Seregno presidente è Marco Boffi, assessore di Lentate, vicepresidente è Laura Capelli, assessore di Seregno. Per il Distretto di Vimercate presidente è Giacomo Biffi, vicesindaco e assessore di Cavenago, vicepresidente è Marco Beretta, sindaco di Correzzana.

Che cos'è la Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei sindaci è un organismo rappresentativo delle autonomie locali, con funzioni di indirizzo e controllo sull'attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione di tale attività, composto dai sindaci dei Comuni compresi nel territorio di Asst Brianza.