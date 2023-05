A Desio via Lampugnani in festa

Una giornata ricca di attività, organizzata a Desio dai commercianti di via Lampugnani con la collaborazione della ProLoco.

Via Lampugnani in festa

Hobbisti con le loro creazioni, street food, animazione e laboratori per bambini, ambulanti e tanti altri spazi di divertimento verranno allestiti domani, domenica 28 maggio, in via Lampugnani, a Desio.

La giornata sarà così strutturata:

In via Lampugnani le creazioni degli hobbisti e gli stand dello street food saranno presenti durante tutto l’arco della giornata, dalle 8 alle 19.30. I percorsi del benessere in via Sovicana partiranno alle 11, con un’ora di truccabimbi. Nel caso ci fosse coda i piccoli potranno tenersi impegnati con le costruzioni di legno o disegnando. Dalle 15 alle 15.30 ci sarà un momento di gioco danza per poi passare a una mezz’ora, dalle 15.30 alle 16, di ginnastica psicomotoria per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Mercatino del libro usato promosso dalla biblioteca

Inoltre, la biblioteca civica di Villa Tittoni organizza un mercatino del libro usato con libri e dvd e il ricavato andrà a sostegno delle attività della biblioteca stessa. Il mercatino sarà aperto dalle 14.30 alle 17.30. Dalle 16 alle 17.30 i più piccoli potranno partecipare al laboratorio “Col gesso e con i colori” e, dalle 16.30 alle 17.30, csi terrà il laboratorio “Ne facciamo delle belle”. Infine, alla Casa delle Donne dalle 14.30 alle 17 ci saranno i tatuaggi con l’Hennè e la dimostrazione dei lavori a maglia “Ferri, gomitoli e fantasia”.