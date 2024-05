A Lentate arriva il MuDi, il museo diffuso per rendere attrattivo il territorio

Tutto pronto per l'inaugurazione del MuDi, il Museo Diffuso Lentate.Brianza, il progetto avviato dall'Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso per rendere attrattivo il territorio, valorizzandone il patrimonio artistico, culturale e storico in sinergia con i linguaggi della contemporaneità. Il MuDi comprende lo Spazio Egidio Isacco, sede delle raccolte civiche, gli Oratori trecenteschi di Santo Stefano e di Santa Maria di Mocchirolo, la Collezione permanente del SaloneSatellite c/o Artwood Academy, il Parco di Villa Volta Sannazzaro.

Museo Diffuso, si parte

Per presentare questo ambizioso progetto alla cittadinanza il Comune ha organizzato, per sabato 11 maggio 2024, dalle 10 alle 17, nell'oratorio trecentesco di Santo Stefano in piazza San Vito, una giornata all'insegna dell'arte e della cultura.

Inaugurazione l'11 maggio con lo speciale annullo filatelico

La giornata avrà inizio alle 10 con i saluti istituzionali del sindaco Laura Ferrari e dell'assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani. Seguirà l'annullo filatelico a cura di Poste Italiane. Per l'occasione, è stata realizzata una cartolina postale dedicata all'Oratorio di Santo Stefano, luogo fortemente identitario per la sua importanza storica e artistica, che sarà donata ai cittadini. L'annullo è quel procedimento mediante il quale un segno indelebile - come un timbro - impedisce che il francobollo venga successivamente utilizzato per la spedizione. Il timbro dedicato a Lentate sul Seveso sarà impresso sulle cartoline, che diverranno, così, oggetti da collezione. Seguirà la presentazione del libro "Quaderni storici / 2. Liti e novità dagli antichi contadi di Martesana e Seprio (2024)", edito dalla biblioteca di Lentate sul Seveso, a cura di Turconi Sormani.

Musica con Arianna Muraca e arte con Francesco Lauretta

La mattinata sarà scandita dalle note della giovane violinista di Birago Arianna Muraca, classe 2004, con già all'attivo una lunga tournée in Cina, che eseguirà alcuni brani che introdurranno alla performance "Vitae" dell'artista visivo Francesco Lauretta, che si terrà dalle 12 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Vitae è un'azione collettiva che porta a confrontarsi con la propria esistenza individuale all'interno dell'oratorio di Santo Stefano. Stefano Porro, consigliere di Gian Galeazzo Visconti, fece edificare l’oratorio nel 1369: qui, predispose il suo sepolcro e commissionò il ciclo pittorico in cui la narrazione della vita di Santo Stefano protomartire ne costituisce la consistenza principale. L'Oratorio di Santo Stefano è un luogo privilegiato per confrontarsi con l'espressione antica e contemporanea dell'esplorazione di un tema universale come quello della morte. In Vitae Francesco Lauretta, seduto in prossimità dell'altare, ritrae chi, di volta in volta, accoglie il suo invito a sdraiarsi sul letto predisposto per l'occasione.

Il programma della giornata

Sabato 11 maggio 2024, ore 10:00-17:00 c/o Oratorio di Santo Stefano

Piazza San Vito, 24

Lentate sul Seveso (MB)

10:00

Saluti del Sindaco Laura Ferrari e dell'Assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani Presentazione di Quaderni Storici / 2 - Liti e novità dagli antichi contadi di Martesana e Seprio Presentazione della performance Vitae di Francesco Lauretta

10:30

Intermezzo musicale con la violinista Arianna Muraca Rinfresco

11:00 - 17:00 Annullo filatelico

11:30

Visita guidata all'Oratorio di Santo Stefano a cura dell'associazione Iubilantes

12:00-13:00 e 14:30-17:00

Performance di Francesco Lauretta, Vitae

15:00

Spettacolo di magia