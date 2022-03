A Lentate la finale del Cantabrianza senior, trionfa Monica Bordino di Lesmo

Prima edizione

Tra i 15 finalisti dell'evento organizzato da Dino Angelini c'era anche Alessandro Zanco, ex capogruppo degli Alpini.

E' Monica Bordino di Lesmo la vincitrice della prima edizione del Cantabrianza senior, l'evento canoro organizzato da Dino Angelini, famoso in tutto il territorio brianzolo per essere il patron della storica kermesse "Cantabrianza. Voci nuove in tour", dedicata ai talenti emergenti. Per il primo anno ha voluto proporre una manifestazione anche per gli over 35.

A Lentate la finale del Cantabrianza senior

La finale della gara canora si è svolta martedì 15 marzo 2022 a Lentate sul Seveso, precisamente allo Sporting Club di Birago, che nel 2020 aveva già ospitato la 34esima edizione del Cantabrianza tradizionale. Dopo le selezioni preliminari, alle quali hanno preso parte 48 iscritti, sono stati 15 i cantanti che hanno partecipato alla serata finale.

A trionfare Monica Bordino di Lesmo

A conquistare la giuria, composta dal noto cantante Gatto Panceri, da Riccardo Di Filippo e Roberto Colombo dello Hrs Studio Lugano e dal chitarrista Pietro Nobile è stata Monica Bordino di Lesmo, che ha affascinato tutti con la sua voce. Al secondo posto Liliana Cantoni di Ossuccio (Como) e al terzo Michele Falbo di Valgreghentino (Lecco).

Tra i partecipanti anche Alessandro Zanco, ex capogruppo degli Alpini di Lentate

Tutti gli altri si sono piazzati al quarto posto a pari merito: si tratta di Martina Brescia (Lissone), Valentina Tallarico (Rogeno), Luigi Altadonna (Valmadrera), Grazia Pulejo (Monza), Maria Antonietta Gelsi (Schignano) e Piergiorgio Locatelli (Porlezza), Alessandro Zanco (Lentate sul Seveso, noto per essere stato capogruppo degli Alpini, oltre che rappresentante della lista civica Vivere Lentate), Tiziana Zurlo (Paderno Dugnano), Rossella Longa (Cabiate), Marilena Vezzoli (Brusaporto in provincia di Bergamo), Mauro Russo (Paderno d’Adda), Fabio La Mendola (Cernobbio) e Mauro Roma (Cremosano). Ospite speciale della serata Silvia Panceri, che ha proposto il suo inedito "Une liaison eternelle".