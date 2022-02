A Lentate palloncini a forma di cuore e la panchina di San Valentino

Le iniziative per la festa degli innamorati

Si potranno scattare fotografie e la più bella verrà premiata con una targa.

Un’«esplosione» di cuori nelle piazze e una panchina di San Valentino dove scattare foto per partecipare a un romantico contest. Sono le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale in occasione della festa degli innamorati, che ricorre lunedì 14 febbraio 2022.

Cuori nelle piazze e una panchina romantica per San Valentino

In occasione di San Valentino l’Amministrazione comunale ha infatti promosso l’iniziativa «Il battito del cuore». Da oggi, sabato 12 febbraio 2022, e fino a martedì 15, le piazze del territorio sono abbellite dalla presenza di palloncini rossi a forma di cuore. In piazza San Vito, inoltre, è stata allestita una postazione romantica, una panchina rossa adornata da un arco di fiori, dedicata agli innamorati per fare le fotografie.

Verrà premiata la foto più bella

Chi vorrà potrà inviare a cultura@comune.lentatesulseveso.mb.it le immagini scattate autorizzando la pubblicazione sui canali social del Comune. «La più significativa sarà premiata con una targa ricordo realizzata dall’Amministrazione - spiega il sindaco Laura Ferrari - E’ un’iniziativa voluta per aiutare i centri a rinascere, i cittadini a vivere qualche attimo di leggerezza e per dimostrare vicinanza ai commercianti e ristoratori in un momento difficile».

La panchina gialla per la festa delle donne

Non è la prima volta che a Lentate viene posizionata una panchina a tema in occasione di particolari ricorrenze. A marzo, in occasione della festa delle donne, il sindaco aveva fatto installare una panchina gialla, come il colore delle mimose, fiore tipico di questa giornata.