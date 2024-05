A Limbiate c'è Adelmo Cervi: Sala consiliare gremita per la presentazione del docufilm e l'incontro con gli studenti

Giovedì 9 maggio a Limbiate si è tenuto il primo dei quattro appuntamenti con la Storia della Famiglia simbolo della Resistenza italiana, quella dei Cervi nell'ottantesimo Anniversario dell'eccidio dei sette fratelli. In una Sala consiliare affollata in ogni ordine di posti ha avuto inizio il primo appuntamento.

La serata è stata introdotta dal saluto della Vice Sindaco Agata D'Alò che ha chiamato il pubblico presente all'osservanza di un minuto di silenzio in ricordo di Aldo Moro e Peppino Impastato uccisi proprio il 9 maggio del 1978. La presentazione di Adelmo Cervi è stata fatta dal Presidente dell'ANPI di Limbiate, Rosario Traina che ha voluto richiamare l'attenzione dei presenti sul dramma che, nel silenzio complice delle potenze occidentali, si sta consumando nella Striscia di Gaza.

Adelmo Cervi ha poi presentato il Docufilm "I miei sette padri" tratto dall'omonimo libro scritto da lui. Un intervento appassionato e coinvolgente che ha catturato la commossa attenzione del pubblico presente. Nell'intervento di Adelmo Cervi, figlio di Aldo uno dei sette fratelli, Il ricordo del padre fucilato dai fascisti il 28 dicembre del 1943 si è intrecciato con la puntuale analisi della situazione politica attuale, ma soprattutto ha offerto una severa critica sulla mancata osservanza della Costituzione nata con l'alto tributo di sangue dei Partigiani.

"Ci viene detto che dobbiamo batterci per difendere la Costituzione - ha osservato Adelmo Cervi - ma se in larga parte dopo quasi 80 anni non è stata ancora applicata e ad ogni cambio di governo tutti vogliono mettervi le mani, piuttosto dovremmo esigere la sua applicazione soprattutto nei suoi primi 12 Articoli".