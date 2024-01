A Limbiate premiata la vetrina natalizia più bella. Consegnate le targhe in Municipio dall'assessore Cinzia Galli ai primi tre classificati

Premiata la vetrina più bella

Con 3.221 voti, la vetrina natalizia del negozio ERstudios è stata decretata la più bella di Limbiate. Si è conclusa con la premiazione in Municipio la prima edizione del contest "Limbiate Ti Voglio Bella! Iniziamo dal Natale", che ha visto la partecipazione di 24 attività commerciali della città. I negozianti in gara hanno pubblicato le foto dei loro allestimenti sul sito del Distretto urbano del commercio, raccogliendo i voti dei cittadini

Consegnate le targhe dall'assessore Galli

La targa di riconoscimento per il primo premio con l’allestimento Magia di Natale è stata consegnata dall’assessore al Commercio Cinzia Galli al titolare dello studio grafico, Roberto Esperto. Al secondo posto la pasticceria Piave (3.052 voti) di Fabio Sclapas con l’allestimento Natale in pasticceria. Al momento della premiazione era presente anche una rappresentanza dell’Associazione Bersaglieri a cui è iscritto Scapas da diversi anni. Terzo premio a Giovanni Frontauria del Petit Bistrot (2.306 voti) con Piccola baita in città.

