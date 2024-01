Manto stradale lasciato sconnesso dopo i lavori, multe della Polizia Locale. Una quindicina le sanzioni emesse dal comando di Limbiate, anche al quartiere San Francesco

I controlli della Polizia Locale

Pavimentazione stradale non ripristinata correttamente dopo i lavori, la Polizia Locale di Limbiate ha multato alcune imprese. Sono una quindicina le sanzioni emesse dagli agenti del comando di piazza V Giornate al termine di una serie di controlli sul territorio finalizzati a verificare le condizioni in cui venivano lasciate le strade a conclusione dei cantieri.

Manto stradale lasciato sconnesso

Negli ultimi mesi sono stati effettuati diversi lavori nel sottosuolo, tra teleriscaldamento, fibra ottica e utenze varie che avevano comportato tagli al manto stradale. Così la Polizia Locale ha proceduto con alcune ispezioni riscontrando che alcune ditte incaricate dei lavori avevano lasciato il manto stradale rattoppato e sconnesso una volta smobilitato il cantiere, come successo anche al quartiere San Francesco, quindi sono state emesse le sanzioni che come da disposizione di legge vanno da 600 a 890 euro per ogni taglio stradale non sistemato in maniera corretta.

Ammenda e obbligo di ripristino

Oltre all’ammenda, per l’impresa c’ è anche l’obbligo di ripristino del manto stradale. La Polizia Locale annuncia che i controlli proseguiranno in maniera capillare e puntuale al fine di preservare soprattutto l’incolumità e la circolazione dei pedoni.