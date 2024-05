A maggio al via il restyling del centro

Lo ha annunciato il vicesindaco Stefania Tagliabue "Verranno rifatti strada e marciapiedi e inseriti giochi d'acqua"

Restyling corso Matteotti a Meda

Dovrebbero iniziare a maggio i lavori di ristrutturazione, da cui dipende la rinascita del centro cittadino, da tempo poco attivo. Lo ha annunciato nell'ultimo Consiglio comunale il vicesindaco e assessore alla riqualificazione del centro storico, Stefania Tagliabue. Un'opera attesa da tempo e nata dal connubio tra pubblico e privato, come ha sottolineato l'assessore nel ripercorrere l'iter: l'operatore privato che intende intervenire nell'area dismessa dell'ex Medaspan, in base a una convenzione siglata con il comune si è occupato infatti della progettazione definitiva ed esecutiva della sistemazione di corso Matteotti, per una somma di 1.500.000 euro. E cosi:

"Sulla base dello studio preliminare commissionato dal comune agli universitari del Politecnico di Milano, i professionisti incaricati della rigenerazione dell'asse viario l'11 aprile 2023 hanno depositato il progetto definitivo"

ha spiegato Stefania Tagliabue, precisando che:

"Sono state apportate delle modifiche al progetto preliminare, prevalentemente per quanto riguarda i materiali da utilizzare e la sistemazione degli arredi".

Il nuovo corso Matteotti

"Sarà rifatta completamente la strada e verranno realizzati nuovi marciapiedi, installati nuovi impianti di illuminazione pubblica e inseriti giochi d'acqua. L'intervento interessa tutta la via, dall'inizio di corso Matteotti fino a piazza Volta, e prevede anche il rifacimento della "rizzada", di via San Martino".

Il 6 novembre è stato depositato il progetto esecutivo e il 15 dicembre, una volta esaminati gli elaborati tecnici, è stato redatto il verbale di validazione.