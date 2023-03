A marzo tanti progetti e novità per "Il Girasole"

Un marzo ricco di progetti, iniziative e novità al centro ricreativo di Desio "Il Girasole": oltre ai canonici appuntamenti che coinvolgono i frequentatori del centro ogni mese c'è anche il progetto orti in collaborazione con la scuola dell'infanzia Sacro Cuore.

Un marzo ricco di progetti, iniziative e novità al centro ricreativo desiano "Il Girasole": oltre ai canonici appuntamenti con i gruppi di cammino del mercoledì, i laboratori creativi del lunedì e il ballo e la musica dal vivo del venerdì, si avvieranno molti progetti che avranno come protagonisti proprio i frequentatori del centro di via San Pietro 14.

Da martedì 14 marzo a venerdì 17 marzo infatti "Il Girasole" sarà impegnato nelle elezioni del comitato di coordinamento del centro che verranno eletti nella giornata di venerdì.

"Questo mese, inoltre, le signore del centro cominceranno a preparare il progetto Orti – ha spiegato Daniela Foglieni, educatrice del centro – Il progetto ci terrà impegnati per circa 4 mesi e coinvolgerà i bimbi della scuola dell’infanzia Sacro Cuore". L’iniziativa infatti, prevede la creazione di una storia sul tema della verdura ideata dalle signore del centro ricreativo di via San Pietro 14 e animata con dei burattini, anch’essi realizzati dalle frequentatrici del centro, che poi verrà letta ai bimbi della scuola dell’infanzia desiana. A maggio, inoltre, con l’arrivo del bel tempo e del caldo, le frequentatrici del Girasole, insieme ai bambini, pianteranno delle piantine agli orti urbani di via dei Mariani 40, in collaborazione con i volontari degli orti.