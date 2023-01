Un 2023 ricco di iniziative al centro ricreativo "Il Girasole"

Il centro ricreativo di Desio “Il Girasole” pronto a vivere il nuovo anno con tante iniziative e attività: tornano i gruppi di cammino e i venerdì con balli e musica dal vivo.

Nel 2023 tornano i tradizionali appuntamenti del "Girasole"

Il centro ricreativo desiano “Il Girasole” pronto a vivere il nuovo anno con tante iniziative e attività. Anche nel 2023 ci saranno gli amatissimi appuntamenti della struttura di via San Pietro 14 come i laboratori creativi, previsti ogni lunedì del mese, i giochi di società organizzati al martedì e i balli con musica dal vivo organizzati ogni venerdì. Tornano anche i gruppi di cammino del mercoledì, progetto organizzato in collaborazione con Ats Brianza, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e il benessere del corpo.

Tra le iniziative più rilevanti c'è anche una proiezione video in ricordo della Shoah

Dopo il Natale e il Capodanno, i frequentatori del centro ricreativo, nella giornata di giovedì 5 gennaio hanno inoltre festeggiato l’epifania travestendosi da befane e regalando i dolcetti all’interno della struttura. Tra le iniziative più rilevanti del mese infine c’è la proiezione video proposta dal volontario del centro e cineamatore Alessandro Magni, dedicata al tema del ricordo e della Shoah che si svolgerà giovedì 26 gennaio.