A Meda arriva la stazione meteo per prevenire le alluvioni

Una stazione meteorologica per prevenire gli eventi atmosferici e i fenomeni calamitosi e intervenire tempestivamente per scongiurare gravi conseguenze. Verrà posizionata negli uffici della Polizia Locale di Meda, in corso Isonzo, in modo da monitorare costantemente pioggia, vento, grandine e consentire la messa in atto di tutte le precauzioni del caso prima che le conseguenze possano essere devastanti per il territorio.

Una stazione meteo contro le alluvioni

Un progetto a cui il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero, pensava da tempo, ma la cui concretizzazione si è fatta urgente dopo i recenti episodi di maltempo che hanno colpito la città, portando anche all’esondazione del Tarò, con i conseguenti allagamenti che hanno interessato strade, giardini e abitazioni.

Uno strumento di monitoraggio degli eventi atmosferici

Ora il Comune intende dotarsi di una strumentazione specifica, che consenta di avere un quadro costantemente aggiornato.

«Il territorio di Meda necessita di uno strumento di monitoraggio e di vigilanza meteo-climatica da installare in una posizione idonea sul territorio comunale - spiega il comandante - La stazione consentirà l’acquisizione in tempo reale di tutte le principali variabili meteo-climatiche: temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento e precipitazioni».

La notifica di allerta sarà tempestiva

In questo modo sarà possibile avere un quadro preciso della situazione atmosferica sul territorio e di conseguenza mettere in atto le precauzioni del caso, come l’eventuale chiusura di ponti e strade.

«Non sarà più necessario seguire con apprensione l’innalzamento del livello dell’acqua nel torrente Tarò, temendo che fuoriesca - prosegue il comandante - Grazie a questa strumentazione si potrà intervenire tempestivamente e prevenire tanti danni. La notifica di allerta arriverà in modo automatico sui telefonini degli agenti della Polizia Locale e degli operatori di Protezione civile, così veniamo avvisati in tempo reale e possiamo agire di conseguenza», conferma Delpero.

L'incarico per la stazione meteo affidato ad Alessandro Ceppi di Seregno

L’incarico per la fornitura della strumentazione, il servizio di manutenzione, la gestione della stazione meteo-climatica e il servizio di vigilanza e allerta meteorologica in aggiunta al servizio informatico è stato affidato alla società del meteorologo di Seregno Alessandro Ceppi per un totale di euro 6.638,62 euro (Iva inclusa), dei quali 2.648,62 per la fornitura dello strumento e 3.990 per gli altri servizi.