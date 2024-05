Sport e inclusione con Atletica Meda e Briantea 84

Un pomeriggio ricco di emozioni, con in pista atleti con e senza disabilità uniti dalla stessa passione. Sabato, nell’ambito della rassegna «INclusione INmovimento» promossa dal Comune di Meda, è andata in scena la seconda edizione di «Atletica in festa» allo stadio «Mino Favini».

Un successo la seconda edizione di "Atletica in festa"

Un successo la manifestazione non competitiva che ha visto in cabina di regia le società sportive Briantea84 e Atletica Meda014 con il patrocinio del Comune di Meda e di Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali). Gli atleti sono scesi in campo per i 50 e 80 metri piani, salto in lungo, lancio del vortex e staffette 4x50 e 4x50 mista. La DMG Briantea84 Cantù ha partecipato con 11 atleti. Non è mancato il continuo sostegno dei tecnici e volontari, ma anche quello del pubblico sugli spalti.

"Sport e cultura per abbattere le barriere"

«Per il Comune di Meda è sempre un onore organizzare eventi con Briantea84 - ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport Stefania Tagliabue - Questo appuntamento rientra nel calendario di “INclusione INmovimento”, che prevede eventi sportivi e culturali nel mese di maggio: sport e cultura per creare sinergie, abbattendo barriere. “Atletica in festa” piace e ci sono tutte le premesse per farlo diventare un appuntamento fisso, da rinnovare. L’anno prossimo speriamo di arrivare a cento partecipanti».

"Inclusione e divertimento"

«L’obiettivo principale di questo evento è l’inclusione e posso dire che ci siamo riusciti - ha commentato Simona Tagliabue, dirigente Atletica Meda014 - Vedere così tanti atleti, con e senza disabilità, condividere momenti di sport e divertimento è stato stupendo».

"Un pomeriggio di atletica e divertimento"

«E’ stato un pomeriggio di sport - ha aggiunto Paolo Nava, tecnico e volontario di Briantea84 - Gli atleti si sono divertiti tanto, per noi è stata un’occasione di confronto anche con atleti senza disabilità. A livello sportivo è stata un’ottima esperienza. Sono contentissimo della presenza di numerosi ragazzi di altre società che come Briantea84 portano avanti un discorso di inclusione».

FOTO DI COPERTINA DI LAURA MANDRESSI