A Meda è tornata la spesa sospesa di Argento

Un carrello con generi alimentari e beni di prima necessità per aiutare i bisognosi e dare loro un po’ di serenità in vista delle festività natalizie. E’ l’iniziativa «spesa sospesa», promossa per il secondo anno consecutivo a Meda da Argento, un gruppo di ragazzi che spontaneamente mettono a disposizione il proprio talento per portare divertimento e da due anni a questa parte si impegnano a realizzare dj set, party e molto altro.

Spesa sospesa grazie al gruppo Argento

Ma hanno un occhio di riguardo anche verso i meno fortunati: hanno infatti lasciato circa 150 euro di spesa nell’angolo vicino alle casse del supermercato «Sigma», in via Dante. Nel carrello possono essere aggiunti altri prodotti, ma soprattutto i cibi e gli altri beni possono essere presi da chi ne ha bisogno.

"Per noi è un piacere aiutare e regalare un sorriso"